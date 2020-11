O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), foi reeleito para mais um mandato de 4 anos à frente da Prefeitura. Após 100% dos votos válidos apurados, Greca somou 59,74% da preferência do eleitorado curitibano, obtendo até agora 499.821 votos. Goura (PDT) é o segundo colocado com 13,26% (110.977 votos).

Na terceira colocação está Fernando Francischini (PSL), com 6,26% dos votos, seguido por Dr. João Guilherme (Novo – 4,84%), Christiane Yared (PL – 3,91%), Carol Arns (Podemos – 2,67%), João Arruda (MDB – 2,61%) e Paulo Opuszka (PT – 2,45%). Em seguida Marisa Lobo (Avante – 2,22%), Professor Mocelin (PV – 0,75%), Letícia Lanz (Psol – 0,43%), Zé Boni (PTC – 0,42%), Camila Lanes (PCdoB – 0,22%), Eloy Casagrande (Rede – 0,12%), Professora Samara (PSTU – 0,07%) e Diogo Furtado (PCO – 0,01%).

O número de votos em branco foi de 47.055 (4,99%) e os nulos 58.780 (6,24).

“É com alegria e profunda gratidão a expressiva votação que nos deu 60% dos Curitibanos. É com grande alegria e imensa alegria que eu assumo pela terceira vez a obrigação de carregar comigo todas as necessidades, todas as potencialidades, todas as energias e todas as alegrias e também todas as dores da nossa amada Curitiba. Foi um ano singular, nós fomos fustigados por uma pandemia, foi uma campanha difícil com adversários que usavam o desaforo na proporção da sua ausência de argumentos. Vamos entregar daqui quatro anos, uma cidade ainda melhor mais bonita e mais junta do que a temos hoje. Vamos oferecer cada dia deste novo mandato para que a proposta da inovação triunfe. Nos temos o sol por testemunha do bem imenso que desejamos a Curitiba. Viva Curitiba, obrigado Curitiba”, disse o prefeito.

