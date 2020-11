A cada dois anos tem eleição no Brasil e os eleitores costumam esquecer o número da sua zona eleitoral que consta no título de eleitor. É normal, após tanto tempo sem olhar o documento. Para resolver o problema de esquecimento, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém em seu site um espaço de busca. Com base no endereço do TSE na internet, a Tribuna preparou um tutorial para facilitar a vida do eleitor e garantir que a busca seja feita no site verdadeiro, evitando um clique em algum endereço falso. Afinal, há gente mal intencionada por aí, aplicando golpes, e ninguém quer correr esse risco.

Vamos lá! O TSE oferece dois tipos de busca para a zona eleitoral. Uma delas é por estado, onde o eleitor clica e escolhe o local onde mora. Nessa busca, aparecem todas as zonas eleitorais para o eleitor procurar o seu número.

O segundo tipo de busca é individual e mais preciso. O eleitor insere o seu nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe e marca a chave de controle de fraudes indicando que ele não é um robô. A informação sobre o cadastro eleitoral aparece completa.

Busca por nome

Acesse o link do TSE para consulta por nome.

Selecione uma das duas opções: “consulta por nome” ou “consulta por título”.

Insira o nome completo ou CPF, data de nascimento e o nome completo da mãe.

Marque a chave de controle de fraude.

Clique em “consultar””

Pronto, as informações estarão na próxima tela.

Busca por estado

Acesse esse outro link do TSE.

Selecione o seu estado.

Pronto, uma lista com todas as zonas eleitorais vai aparecer.

Procure a sua zona eleitoral verificando informações como endereço, bairro e cidade.

Eleições 2020

