A propaganda eleitoral obrigatória das eleições 2020 começa nesta sexta-feira (9) no rádio e na TV. Serão dois blocos de 10 minutos por dia, veiculados de segunda a sábado. No rádio os horários serão: das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10; e na TV: das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. O horário eleitoral fica no ar até 12 de novembro.

publicidade

ELEIÇÕES 2020 – Veja o guia completo com os candidatos de Curitiba, RMC e Litoral nas eleições de 2020

Além do tempo nos blocos de propaganda, os candidatos terão direito a inserções na programação. O número de inserções, assim como o tempo de propaganda foram definidos no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada estado.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.