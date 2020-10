O prefeito de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba, Luis Antonio Biscaia (PSC), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pilar com covid-19. A informação foi publicada na página no Facebook do prefeito, que concorre à reeleição. Em um vídeo, a médica Marina de Almeida, que integra o comitê de prevenção ao coronavírus no município, informa que Biscaia foi hospitalizado na última quinta-feira (22) e que seu estado é considerado grave.

“Porém, ele se encontra estável e vem apresentando pequenas melhoras a cada dia que passa”, observou a médica. Nesta terça (27), a assessoria do prefeito informou que houve melhora no quadro, e os sedativos estão sendo retirados aos poucos. Biscaia tem problemas renais de saúde, está com 54 anos e cumpre seu primeiro mandato como prefeito.

