Rudão Gimenes, do MDB, foi o grande vitorioso das Eleições 2020 em Pontal do Paraná, no litoral do estado. Ele chegou aos 6234 votos (45,79%), numa disputa bem acirrada com Edgar Rossi (PSD), que ficou com 5528 votos (40.61%).

Veja o resultado final das eleições em Pontal do Paraná

Rudão Gimenes (MDB) – 45,79%6234 votos

45,79%6234 votos Edgar Rossi (PSD ) – 40,61%5528 votos

) – 40,61%5528 votos Delegado Lucio Lugli (PMN) – 7,10%967 votos

7,10%967 votos Professora Tati (PT ) – 2,89%393 votos

) – 2,89%393 votos Mauri Zampieri (PSL ) – 2,65%361 votos

) – 2,65%361 votos Alfredo Parodi (PSDB ) – 0,84%114 votos

) – 0,84%114 votos Josias Milani (PTC) – 0,12%16 votos

