O juiz eleitoral Nei Roberto de Barros Guimarães determinou que não sejam divulgados os resultados da pesquisa realizada pelo Instituto Opinião sobre a intenção de voto para prefeito de Curitiba. O juiz considerou que a metodologia usada na coleta e análise dos dados “viola a transparência do processo eleitoral”.

Os resultados seriam divulgados na última sexta-feira (2), mas o MDB, partido do candidato João Arruda, pediu a suspensão da divulgação, argumentando que as informações sobre os bairros onde foram feitas as entrevistas não estavam claras.

Na sentença, publicada sábado (3), o juiz alega que “tal ocorrência pode, efetivamente, apresentar inconsistência que, eventualmente, implica na distorção do resultado e favorece um ou outro candidato, relacionado a diferenciação na ponderação de nível econômico e ausência de correspondência com dados estatísticos e, assim, de fato, não pode ser admitida”.

Outro ponto contestado foi a utilização de um recurso visual no formulário da pesquisa, que, segundo a sentença “coloca o eleitor em dúvida”.

Procurado pela reportagem da Gazeta do Povo, o Instituto Opinião afirmou que a metodologia e recursos visuais utilizados são os mesmos aplicados em pesquisas feitas em outras cidades do Brasil e que nunca foram objeto de impugnação, além de serem também os mesmos usados por outras empresas do ramo.

A empresa afirmou ainda que já recorreu da decisão e aguarda uma resposta do Poder Judiciário.