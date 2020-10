A Justiça Eleitoral negou o pedido do MDB para impedir a divulgação da primeira pesquisa Ibope/RPC sobre a intenção de votos na disputa para a prefeitura de Curitiba. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no dia 30 de setembro e deve ter os resultados divulgados ainda nesta terça-feira (6).

publicidade

ELEIÇÕES – Veja o guia completo com todos os candidatos nas eleições 2020

O MDB questionava, entre outros pontos, a metodologia adotada na seleção dos entrevistados, que exclui da pesquisa aqueles que não votaram nas últimas eleições. O juiz eleitoral Nei de Barros Guimarães entendeu que o critério de seleção não contraria as normas eleitorais e manteve a autorização para que a pesquisa seja divulgada.

LEIA AINDA – Propostas inusitadas de candidatos à prefeitura de Curitiba chamam atenção. Veja!

Essa é a segunda pesquisa eleitoral que o MDB contesta na Justiça. Na segunda-feira, o partido conseguiu decisão judicial suspendendo a divulgação do levantamento feito pelo Instituto Opinião.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.