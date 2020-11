A candidata Nina Singer, do Cidadania, é a nova prefeita de São José dos Pinhais. Com 38.526 votos (30,51%), ela superou não só o atual prefeito, Toninho Fenelon (Republicanos), que ficou em terceiro lugar, mas também Samuel Dantas, do Solidariedade, que ficou com 20.59% dos votos.

Confira o resultado completo das eleições em São José dos Pinhais

>>> CONFIRA A LISTA COM OS VEREADORES MAIS VOTADOS EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NAS ELEIÇÕES 2020

1º Delegado Michel PSD ELEITO 2884 2,20% 2º Alex Purkote CIDADANIA ELEITO 2682 2,05% 3º José Possebon PROS ELEITO 2029 1,55% 4º Abilio CIDADANIA ELEITO 2024 1,54% 5º Ailton Feneme CIDADANIA ELEITO 1902 1,45% 6º Professor Abelino CIDADANIA ELEITO 1832 1,40% 7º Gilberto Mello CIDADANIA ELEITO 1821 1,39% 8º Bira do Banco PROS ELEITO 1685 1,28% 9º Samuel Pinheiro REPUBLICANOS ELEITO 1579 1,20% 10º Fátima de Paula PODE ELEITO 1553 1,18% 11º Juliano Martins PSC ELEITO 1388 1,06% 12º Allax Siqueira PTB ELEITO 1270 0,97% 13º Silvio Santo REPUBLICANOS ELEITO 1239 0,94% 14º Paulinho Maradona PSD ELEITO 1228 0,94% 15º Wilson Cabelo PP ELEITO 1223 0,93% 16º Silvio Mecânico PSD ELEITO 1151 0,88% 17º Denilson Grilo PSD ELEITO 1148 0,88% 18º Zé Vieira MDB ELEITO 1096 0,84% 19º Professor Wellington Leitao PSB ELEITO 1084 0,83% 20º Sinesio AVANTE ELEITO 1061 0,81% 21º Renan Machado PL ELEITO 1026 0,78%