A candidata Nina Singer, do Cidadania, é a nova prefeita de São José dos Pinhais. Com 38.526 votos (30,51%), ela superou não só o atual prefeito, Toninho Fenelon (Republicanos), que ficou em terceiro lugar, mas também Samuel Dantas, do Solidariedade, que ficou com 20.59% dos votos.

Confira o resultado completo das eleições em São José dos Pinhais

Nina Singer (CIDADANIA) – 30,51%39526 votos

30,51%39526 votos Samuel Dantas (SOLIDARIEDADE ) – 20,59%26680 votos

) – 20,59%26680 votos Toninho Fenelon (REPUBLICANOS) – 12,25%15874 votos

12,25%15874 votos Sylvio Monteiro (PL ) – 11,64%15079 votos

) – 11,64%15079 votos Ivan Rodrigues (PP ) – 11,15%14443 votos

) – 11,15%14443 votos Professor Marcelo (REDE ) – 9,97%12919 votos

) – 9,97%12919 votos Professor Marinho Silva (NOVO ) – 2,65%3435 votos

) – 2,65%3435 votos Adilson Stuzata (PT) – 1,24%1601 votos

>>> CONFIRA A LISTA COM OS VEREADORES MAIS VOTADOS EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NAS ELEIÇÕES 2020