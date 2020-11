Morreu nesta quarta-feira (11), vítima da covid-19 e suas complicações, o candidato a vereador Paulo Cesar Taborda, de 48 anos, o “Taborda de São José dos Pinhais”, que concorria pelo Partido Liberal (PL) a um cargo na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, nas Eleições 2020.

Diagnosticado com coronavírus, o candidato estava internado há 12 dias no Hospital Santa Casa de Curitiba. Falecido nesta manhã, o Taborda foi sepultado nesta quarta, no Cemitério Memorial da Vida. Sua morte causou comoção nas redes sociais, com a publicação de diversas mensagens de condolências aos familiares, amigos e apoiadores do candidato.

