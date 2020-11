Marly Paulino, do PSD, foi reeleita prefeita de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Neste domingo, ela conseguiu 36.671 votos, o que representa 62,24% da preferência do eleitorado. Doutor Marcos Ceschin, do Podemos, ficou com 18.684 votos (31,65%), na segunda colocação.

publicidade

Veja o resultado final da disputa pela prefeitura de Pinhais.

Marly Paulino (PSD) – 62,24%36671 votos

62,24%36671 votos Dr Marcos Ceschin (PODE) – 31,65%18648 votos

31,65%18648 votos Investigador Dr Vladimir (PT) – 2,03%1195 votos

2,03%1195 votos Vinicius da Cruz (PTC) – 2,01%1183 votos

2,01%1183 votos Aloisio Nascimento (MDB) – 1,82%1073 votos

1,82%1073 votos Professor Rafael Guilherme (PP) – 0,25%147 votos

>>> CONFIRA A LISTA COM OS VEREADORES MAIS VOTADOS EM PINHAIS NAS ELEIÇÕES 2020

1º Renan Ceschin PODE ELEITO 2051 3,47% 2º Carlinhos do Eliza PSB ELEITO 1717 2,90% 3º Binga CIDADANIA ELEITO 1643 2,78% 4º Fabricio Sousa PSC ELEITO 1479 2,50% 5º Pioco REPUBLICANOS ELEITO 1308 2,21% 6º Marcinho PSD ELEITO 1216 2,06% 7º Tomé PSB ELEITO 1184 2,00% 8º Jane Carteira PROS ELEITO 1102 1,86% 9º Paulão REPUBLICANOS ELEITO 1011 1,71% 10º Radialista Joãozinho Ribeiro MDB ELEITO 972 1,64% 11º Arnaldo do Vizinho Solidário PROS ELEITO 949 1,61% 12º André de Paula REPUBLICANOS ELEITO 947 1,60% 13º Polaco do Perola CIDADANIA ELEITO 928 1,57% 14º Fernando Santos PODE ELEITO 893 1,51% 15º Tielo Staes PSC ELEITO 875 1,48% 16º Aparecido Sanches PSD ELEITO 816 1,38% 17º Filho PSD ELEITO 784 1,33%

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.