Após uma demora pouco habitual desde o início da informatização dos votos e apuração, Curitiba conheceu por volta das 23h seus 38 novos vereadores. A auditora contábil Indiara Barbosa foi eleita neste domingo (15) a vereadora mais bem votada da capital e primeira representante do partido Novo na Câmara dos Vereadores. Ela obteve 12.147 votos, numa eleição em que as abstenções chegaram a 30%.

publicidade

+ VEJA TAMBÉM – Rafael Greca (DEM) é reeleito prefeito de Curitiba

Serginho do Posto (DEM) foi o segundo colocado. Ele somou 10.061 votos e foi o primeiro colocado do seu partido, que emplacou a maior bancada, elegendo outros 4 vereadores. Em terceiro lugar ficou a candidata do PT Carol Dartora, a primeira vereadora negra eleita para a Câmara de Curitiba.

Veja a lista completa!

Indiara Barbosa (Novo) – 12.147 votos



Serginho do Posto (DEM) – 10.061

Carol Dartora (PT) – 8.874



Professor Euler (PSD) – 8.315



Beto Moraes (PSD) – 8.243



Osias Morais (Republicanos) – 7.837



Pier (PTB) – 7.495



Denian Couto (Podemos) – 7.005



Zezinho do Sabará (DEM) – 6.466



Herivelto Oliveira (Cidadania) – 6.441

Sabino Picolo (DEM) – 6.061



Professora Josete (PT) – 5.856

Marcos Vieira (PDT) – 5.826



Mauro Ignácio (DEM) – 5.755

Marcelo Fachinello (PSC) – 5.326



Renato Freitas (PT) – 5.097



Tico Kusma (Pros) – 5.038



Toninho da Farmácia (DEM) – 4.735



Tito Zeglin (PDT) – 4.747



Flávia Francischini (PSL) – 4.540



Pastor Marciano (Republicanos) – 4.483



Noêmia Rocha (MDB) – 4.839

Dalton Borba (PDT) – 4.828



João da Loja 5 Irmãos (PSL) – 4.423



Sargento Tânia Guerreiro (PSL) – 4.422



Alexandre Leprevost (Solidariedade) 4.385



Oscalino do Povo (PP) – 4.093



Ezequias Barros (PMB) 4.091



Nori Seto (PP) – 4.085



Maria Letícia (PV) – 4.019



Márcio Barros (PSD) – 3.946



Eder Borges – 3.932 votos



Mauro Bobato (Podemos) 3.892



Sidnei Toaldo (Patriota) – 3.618



Hernani (PSB) – 3.136



Amália Tortato (Novo) – 3.092

Leonidas Dias (Solidariedade) – 2.704



Salles do Fazendinha (DC) – 2.527

>>> CONFIRA A APURAÇÃO COMPLETA DAS ELEIÇÕES 2020 COM OS CANDIDATOS MAIS VOTADOS EM CURITIBA E REGIÃO

publicidade

Veja informações sobre a apuração direto da Câmara dos Vereadores!