O candidato do PSD, Junior Brindarolli, foi o grande vencedor das eleições em Morretes, no litoral do Paraná. Ele alcançou a marca dos 4554 votos (45,95%, superando o rival de nome “nome” Marajá, que obteve 2569 votos, ou 25.92% da preferência dos eleitorado

Confira o reusultado final das eleições em Morretes.

Junior Brindarolli (PSD ) – 45,95%4554 votos

) – 45,95%4554 votos Marajá (PODE ) – 25,92%2569 votos

) – 25,92%2569 votos Ariel Conforto (REPUBLICANOS) – 15,16%1503 votos

15,16%1503 votos Clodoaldo Alysson Cantor (PROS) – 11,95%1184 votos

11,95%1184 votos Veiga (PDT) – 1,02%101 votos

>>> CONFIRA A LISTA COM OS VEREADORES MAIS VOTADOS EM MORRETES NAS ELEIÇÕES 2020

1º Pastor Deimeval PSC ELEITO 460 4,62% 2º Luciane Marajá PODE ELEITO 418 4,20% 3º Isael Poeta PSD ELEITO 337 3,39% 4º Marcela da Saúde PSC ELEITO 335 3,37% 5º Mauro Tgv MDB ELEITO 277 2,78% 6º Airton Tomazi PODE ELEITO 252 2,53% 7º Cesar Cassilha MDB ELEITO 229 2,30% 8º Eloi do Taxi REPUBLICANOS ELEITO 205 2,06% 9º Fabiano Cit PSB ELEITO 186 1,87% 10º João Peluso PSD ELEITO 174 1,75% 11º Celsinho das Alface PROS ELEITO 155 1,56%