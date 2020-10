Esta no ar deste a última segunda-feira (5) o Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná. O site foi especialmente desenvolvido para que os eleitores encontrem reunidas num só lugar todas as informações sobre todos os candidatos a vereador e a prefeito de 17 cidades da região Leste do Paraná (Grande Curitiba e Litoral). Munir-se destas informações é um importante passo para um voto consciente, minimizando o risco de arrependimento na hora de exercermos nossa cidadania.

Guia dos Candidatos também é uma excelente oportunidade para os próprios candidatos. Respeitando algumas regras básicas, o postulante a um cargo de vereador ou prefeito, poderá enviar um vídeo (candidato, clique aqui e saiba como participar) respondendo a duas perguntas essenciais, que fazem com que ele mostre um pouco dos seus planos, caso vença as eleições. E os primeiros vídeos já estão chegando.

Em Curitiba, para se ter uma ideia, são 16 candidatos a prefeito e 1181 candidaturas a vereador registradas no Tribunal Superior Eleitoral, cada um com um perfil já publicado no Guia dos Candidatos. Ao todo, na nossa base já estão cadastrados pouco mais de 5 mil candidatos de Curitiba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo, Pinhais, Piraquara, Morretes, Antonina, Paranaguá, Matinhos e Guaratuba.

Segundo o diretor de redação, Rafael Tavares, o Guia é um serviço prestado pela Tribuna ao leitor e eleitor de Curitiba. “Curitiba e região são a nossa praia. Ali estão nossos leitores, as pessoas que nos acompanham e para quem a gente se dedica diariamente, para ajudá-las a tomar boas decisões e a melhorar suas vidas. Achamos essencial oferecer um produto que possa ajudar essas pessoas a decidir melhor, a votarem melhor”, explicou.

Para o coordenador de conteúdo da Tribuna, Eduardo Luiz Klisiewicz, o Guia abre um espaço diferenciado na cidade. “Alguns candidatos tem dois segundos de uma imagem estática na propaganda eleitoral gratuita. Sequer ouvimos sua voz, que dirá suas propostas. Aqui teremos um espaço inédito para que o candidato possa falar diretamente com o eleitor, num dos portais locais de maior audiência do país”.

O coordenador de tecnologia da Tribuna, Rafael Maia, conta que o Guia foi desenvolvido com as melhores tecnologias para atingir a maior quantidade possível de eleitores. “O Guia é inovador, pois ele é entregue para o leitor no modelo serverless, uma tecnologia que não usa servidores, apenas serviços de distribuição de conteúdo (CDN). Além disso, segue as práticas de otimização recomendadas pelo Google, o que faz dele muito mais rápido do que um site normal”, contou.

Os eleitores têm até o dia 15 de novembro, data do primeiro turno, para escolher o seu candidato a vereador e a prefeito. Portanto, fique atento ao Guia dos Candidatos da Tribuna.

Todos os partidores que participam do pleito foram convidados a comunicar a seus filiados este novo espaço de divulgação. Diariamente os perfis serão atualizados com os vídeos que forem chegando.

>>> Acesse aqui o Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná!