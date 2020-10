Eleitores de Curitiba foram questionados pelo Ibope sobre as administrações do prefeito da cidade, Rafael Greca (DEM), do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), e também do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Em relação a Greca, a maior fatia dos entrevistados (40%) considera que a administração dele é “boa”. Além disso, 29% classifica como “regular” e 14% como “ótimo”.

Na pesquisa, encomendada pela RPC TV, foram ouvidos 602 eleitores da cidade de Curitiba entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) com o número PR-08260/2020.

A administração de Ratinho Junior também foi avaliada como “boa” pela maior fatia (38%) – 32% considera “regular” e 14% avalia como “ótimo”. Já na avaliação sobre a administração Bolsonaro, a maior fatia (26%) classifica como “péssima”, mas em empate técnico com as respostas “boa” e “regular”, que vêm logo na sequência, com 24% em cada uma. A soma das avaliações positivas (ótima e boa) é 40%, contra 36% das análises negativas (péssima e ruim) e 24% do neutro (regular).

Confira todos os números logo abaixo:

Rafael Greca

Ótima – 14%

Boa – 40%

Regular – 29%

Ruim – 8%

Péssima – 8%

Não sabe/não respondeu – 1%

Ratinho Junior

Ótima – 14%

Boa – 38%

Regular – 32%

Ruim – 6%

Péssima – 7%

Não sabe/Não respondeu – 3%

Jair Bolsonaro

Ótima – 16%

Boa – 24%

Regular – 24%

Ruim – 8%

Péssima – 26%

Não sabe/Não respondeu – 1%

