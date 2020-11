Um dos principais opositores do atual prefeito Rafael Greca (DEM), reeleito neste domingo para mais um mandato na Prefeitura de Curitiba, o deputado Fernando Francischini (PSL) reconheceu a derrota por volta das 20h30. Ele emitiu uma nota oficial comentando o resultado das Eleições 2020.

“Agradeço aos mais de 50 mil curitibanos que confiaram seu voto nesta minha primeira eleição majoritária. Conquistamos um importante legado. Foi uma eleição atípica em um ano difícil marcado pela pandemia. Basta ver que 40% dos curitibanos não votaram em ninguém, considerando votos brancos, nulos e abstenção. Mostra que o curitibano estava mais preocupado com os reflexos da crise provocada pela Covid, do que pelo processo eleitoral”, disse.

Por fim, Francischini desejou sorte ao prefeito. “Desejo sorte ao prefeito e que ele mude alguns rumos de Curitiba e passe a cuidar das pessoas. O PSL vai trilhar um caminho independente e fiscalizador na Câmara de Curitiba votando todos os projetos que forem bons para a vida dos curitibanos”.

Um dos principais cabos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, Francischini se desentendeu com o presidente e não teve seu apoio no pleito deste domingo.

