O Tribunal de Contas da União (TCU), após despacho do ministro Bruno Dantas, revelou uma lista com candidatos às eleições 2020 que declararam patrimônio igual ou superior a R$ 300 mil e que receberam parcelas do auxílio emergencial pelo menos até junho de 2020. Segundo o TCU, no Paraná são 903 candidatos às eleições 2020 que receberam o benefício. Destes, 29 são candidatos a vereador em Curitiba, entre eles Jetson, ex-jogador do Coritiba dos anos 90.

Em Curitiba, segundo dados do TCU, os patrimônios dos candidatos às eleições 2020 que pediram o auxílio emergencial variam de R$ 300 mil até R$ 4,5 milhões.

Segundo o Tribunal, estes casos às vésperas das eleições 2020 “demonstram potenciais integrantes do rol de inclusões indevidas do benefício, uma vez que os indícios apontam renda incompatível com as regras do programa”, disse o órgão em sua página oficial. A lista do TCU foi revelada após cruzamento de dados do próprio Tribunal com o Ministério da Cidadania, que decidiu pelo cancelamento de todos os benefícios detectados pelo TCU antes mesmo das eleições 2020.

Confira a lista de Curitiba divulgada pelo TCU:

Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE Tipo de auxílio e Regra aplicável ELAINE TEREZINHA DE LAZZARI SAMPAIO R$ 4.560.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) JETSON RICARDO MENDES DOS SANTOS R$ 2.000.000,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) DERALDO SOUZA DE OLIVEIRA R$ 1.700.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) PEDRO HENRIQUE LONDERO DA SILVA LINHARES DE MIRANDA MAYER E BARTH R$ 1.400.000,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) MARCIO ROBERTO DO AMARAL R$ 865.361,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) CARLA ROBERTA SILVA PEREIRA R$ 840.000,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) ERMES PEREIRA MENDONÇA R$ 560.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) ELSON JOSÉ DE MOURA TORRES R$ 451.800,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) ARIOVALDO HIANCKI STIVANIN R$ 440.000,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) ISABEL FONTOURA R$ 430.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) VILMAR MARTINS RAMOS R$ 420.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) LILIAN COTLEVSKI DE SIQUEIRA DIAS R$ 403.530,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) DEISE LAURINDO R$ 402.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) COSME FERREIRA DA SILVA R$ 400.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) MARCOS WERNER HACKRADT R$ 396.501,71 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) VALMIR CORDEIRO DE ALMEIDA R$ 395.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) ILDEBERTO ANTONIO PETERLINI R$ 388.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) AMANTINO PEDRO LARA DOS SANTOS R$ 380.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) KASSIUS VIDA R$ 371.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) ROMUEL ROBERTO MENDES SATIN R$ 367.000,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) PRISCILA SANTOS R$ 352.931,71 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) LILIAM TEREZINHA GUSSO R$ 352.500,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) TANIA QUERINO SOARES ANDRADE DHOM R$ 350.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) EDSON LUIZ GRUBER R$ 349.777,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) JOSE AFONSO HARTESKOFF R$ 333.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) JOSE APARECIDO DA SILVA R$ 326.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) CARLOS HENRIQUE OROSKI R$ 303.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020) VALERIO CAVALHEIRO R$ 300.000,00 Auxílio Emergencial de R$ 600 (Lei 13.982-2020) TÂNIA MARIA GEREMIA R$ 300.000,00 Auxílio Residual de R$ 300 (MP 1000-2020)

Segundo os dados do TCU, de todos os casos, 25 deles foram bloqueados após decisão do TCU. A maioria deles ocorreu após a solicitação por meio do aplicativo da Caixa.

Região Metropolitana

O TCU apontou ainda casos em Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Pinhais, Quatro barras, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul.

Araucária

Cargo Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE VEREADOR JOCIL COSTA JUNIOR R$ 1.355.000,00 VEREADOR ADIMIR DE JESUS PEDROSO TIBURCIO R$ 1.168.000,00 VEREADOR JAIME CARLOS BRUM R$ 778.000,00 VEREADOR JOAO CELSO DOS ANJOS R$ 542.000,00 VEREADOR SANDRA MARA APARECIDA DO PRADO R$ 415.000,00 VEREADOR RUBENS JOSIR VALENCIA R$ 358.752,00 VEREADOR CARLOS ROBERTO DE FREITAS R$ 358.000,00 VEREADOR MESSIAS MAIKEL DA SILVA R$ 324.426,00 VEREADOR JORGE OLECH R$ 318.000,00

Campina Grande do Sul

Cargo Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE VEREADOR APARECIDO MASSARANDUBA DE ALMEIDA R$ 3.341.863,00 VEREADOR EZEQUIEL LUCAS DE SOUZA R$ 1.000.000,00 VICE-PREFEITO JOSIMAR DIRCKSEN R$ 700.000,00 VEREADOR ODAIR DA SILVA R$ 480.000,00 VEREADOR ARTEMIO CAVALHEIRO R$ 450.000,00 VEREADOR SANDRA MARA DE LARA WYDYSZ R$ 355.000,00

Campo Largo

VEREADOR JOSÉ ALMEIDA R$ 1.170.000,00 VEREADOR ROGÉRIO BAUMEL R$ 950.000,00 VEREADOR HELEN PATRICIA PIRILI R$ 590.000,00 VEREADOR TIAGO KAMINSKI R$ 445.000,00 VEREADOR LUIZ CARLOS PORTELA SANT ANA R$ 391.000,00 VEREADOR GESLLINE GIOVANA BRAGA R$ 316.000,00 VEREADOR JOAO APARECIDO DE FREITA R$ 310.000,00 VEREADOR MARIA MADALENA BIERNASKI R$ 300.000,00

Colombo

Cargo Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE VEREADOR HORTENCIO ALEIR SCHNEIDER R$ 3.450.000,00 VEREADOR ROGERIO BORGES DE LIMA R$ 1.317.000,00 VEREADOR BRUNO LEONARDO DIAS CORRÊA R$ 824.700,00 VEREADOR HEITOR GABOARDI SCHETTERT R$ 800.000,00 VEREADOR JOAO MARIA PRESTES R$ 700.000,00 VEREADOR JOAQUIM CANDIDO BEZERRA JUNIOR R$ 580.000,00 VEREADOR ROSA MARIA GONÇALVES LINS COSTA R$ 505.000,00 VEREADOR LUCINEIA OLIVEIRA DE FREITAS R$ 483.000,00 VEREADOR LUIS CARLOS BORBA DOS SANTOS R$ 400.000,00 VEREADOR CELIA DE ASSIS SANTOS TANNER R$ 384.000,00 VEREADOR JOAO PRUENCIO R$ 380.000,00 VEREADOR BRONISVAVIA RADICHEFSKI R$ 350.000,00 VEREADOR DALVA MARIA PERAO R$ 320.000,00 VEREADOR CLODOALDO CAMARGO DE MELO R$ 300.000,00

Fazenda Rio Grande

Cargo Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE VEREADOR RUBENS CORDEIRO R$ 1.750.000,00 VEREADOR VALDECIR CORREIA NERES R$ 1.137.000,00 VEREADOR JOSE IVINO FERREIRA BUENO R$ 671.842,10 VEREADOR AGLAILTON CESAR ZANIN PEREIRA R$ 462.356,74 VEREADOR SILVIO LUIZ DA SILVA FIGUEIRO R$ 400.000,00 VEREADOR ADRIANO FERNANDES BALIEIRO R$ 315.000,00 VEREADOR PETTERSON ELIAS DE OLIVEIRA R$ 310.000,00 VEREADOR DIONES PEREIRA RODRIGUES R$ 300.000,00

Itaperuçu

Cargo Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE VEREADOR MIGUEL RIBEIRO STEPENOSKI R$ 600.000,00 VEREADOR ELIZETE MARIA JOHANN GOES R$ 500.000,00 VEREADOR ELIEL GEFFER FRANÇA R$ 372.500,00 VEREADOR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS R$ 335.000,00

Cargo Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE VEREADOR SILVIO GRAF R$ 309.000,00 VEREADOR SIRLEY MACHADO OGRODOVICZ R$ 300.000,00

Pinhais

Cargo Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE VEREADOR ROBERTO PEREIRA DA SILVA R$ 925.000,00 VEREADOR JOÃO ALFREDO BORBA FILHO R$ 750.000,00 VEREADOR PAULO ROBERTO DA VEIGA R$ 620.500,00 VEREADOR FABIANO MARIANO PIRES R$ 588.000,00 VEREADOR CLAUDINETE SENA CONCEIÇÃO R$ 508.000,00 VEREADOR ANTÔNIO FLAVIO BORRI R$ 486.364,22 VEREADOR JORGE DE MELO CARNEIRO R$ 413.000,00 VEREADOR JOÃO ILDEFONSO DE MIRANDA R$ 365.000,00 VEREADOR JOSE LAIRTON DE OLIVEIRA R$ 350.000,00 VEREADOR SANDRO ADRIANO RIBEIRO DE MELO R$ 322.757,00 VEREADOR CRISTIANE TIEPPO R$ 322.000,00 VEREADOR SANDRA PEREIRA DE LIMA R$ 300.000,00

Quatro Barras

Cargo Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE VEREADOR CRISTIANE DANIELI STOKOLOSA R$ 569.000,00 VEREADOR DURVAL DA SILVA PINTO FILHO R$ 414.000,00 VEREADOR NEIDE MIGON R$ 400.000,00 VEREADOR AMELIO VEIGA NETO R$ 390.000,00 VEREADOR ANDREIA APARECIDA BATISTA RIGOBELO R$ 350.000,00 VEREADOR CARLOS TEÓFILO DA SILVA R$ 340.600,00

São José dos Pinhais

Cargo Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE VEREADOR APARECIDA KÜSTER SIQUEIRA DA SILVA R$ 1.913.000,00 VEREADOR TERTULIANO FERREIRA DE SOUZA FILHO R$ 1.458.000,00 VEREADOR MARIO CLEY ONOFRE MONTEMEZZO R$ 1.450.000,00 VEREADOR MAYCON DAMOS CARDOSO R$ 900.000,00 VEREADOR PATRICIA PEREIRA MORENO R$ 896.381,63 VEREADOR JANAEL LABES R$ 650.000,00 VEREADOR MARIZA DE FATIMA SILVA R$ 598.000,00 VEREADOR SILVIANA DOS SANTOS LEAL R$ 500.000,00 VEREADOR DAVI BIAZOTO DIONISIO R$ 500.000,00 VEREADOR PRISCILA KUTIANSKI DOS SANTOS R$ 485.000,00 VEREADOR IVÃ LUIZ KAMINSKI R$ 450.000,00 VEREADOR MARLENE MELO R$ 411.000,00 VEREADOR JOSE CARLOS POLAK R$ 392.000,00 VEREADOR ISRAEL FARIA DA SILVA R$ 381.000,00 VEREADOR JEAN ROCHA RIBAS R$ 335.000,00 VEREADOR AMABILE DOS SANTOS MALANSKI R$ 325.000,00 VEREADOR SANDRA CORREA DE CASTRO GOUVEIA R$ 315.000,00

Tijucas do Sul

Cargo Nome do Candidato Patrimônio declarado ao TSE VEREADOR ELEUTÉRIO NOGAS R$ 1.916.000,00 VEREADOR THELMA REGINA SILVERIO PERGENTINO DA SILVA R$ 802.000,00 VEREADOR NELSON TAVARES R$ 702.000,00 VEREADOR SILVIO DE JESUS MAIA R$ 342.100,00

A lista completa pode ser acessada no site do TCU