O candidato do PSD, Loreno Tolardo, foi o vencedor das eleições 2020 na cidade de Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. Ele alcançou a marca de 5039 votos, o que representa um total de 42,14%. Lara do MDB, ficou com a segunda colocação com 4283 votos (35,83%).

Veja o resultado completo da eleição em Quatro Barras

Loreno Tolardo (PSD) 42,14%5039 votos

42,14%5039 votos Lara (MDB) – 35,83%4285 votos

35,83%4285 votos Mariana Fernandelli (CIDADANIA) – 12,55%1501 votos

12,55%1501 votos Leonardo Presa (PSL ) – 8,35%998 votos

) – 8,35%998 votos João Francisco Joel (PC DO B) – 1,14%136 votos

>>> CONFIRA A LISTA COM OS VEREADORES MAIS VOTADOS EM QUATRO BARRAS NAS ELEIÇÕES 2020

1º Professor Leno MDB ELEITO 334 2,83% 2º Dr Andre MDB ELEITO 328 2,78% 3º Dudu Lago PODE ELEITO 325 2,75% 4º Toto DEM ELEITO 314 2,66% 5º Edson Negão REPUBLICANOS ELEITO 303 2,56% 6º Gilsinho da Saude PSD ELEITO 296 2,50% 7º Anderson Mendonça Rato SOLIDARIEDADE ELEITO 273 2,31% 8º Lu CIDADANIA ELEITO 221 1,87% 9º Enf Kayo Augustus PSL ELEITO 190 1,61%

