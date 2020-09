O Partido da Mulher Brasileira (PMB), que também se apresenta ao eleitor pelo codinome Por Mais Brasil, confirmou no último final de semana o lançamento da candidatura do empresário Fabiano dos Santos ao cargo de prefeito de Curitiba, tendo como vice a pedagoga e educadora Sarai Agibert.

Fabiano foi candidato a vereador pelo PRP nas eleições de 2016, mas não se elegeu. A convenção do PMB aconteceu em live transmitida no domingo (13), a partir de uma reunião presencial no estacionamento do Tribunal de Contas do Paraná.

