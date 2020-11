O candidato Doutor Nassib (PSL) foi eleito prefeito de Fazenda Rio Grande, na região Metropolitana de Curitiba. Vereador mais votado da história do município, ele já foi vice-prefeito e alcançou cerca de 55% dos votos válidos, com 90% dos votos contabilizados, segundo apuração do TSE. Chico Santos ficou com a segunda colocação, com cerca de 29%.

Dr Nassib (PSL ) – 55,42%27371 votos

Chico Santos (PSD ) – 29,42%14530 votos

Ricardo Miranda (PSB ) – 9,38%4634 votos

Professor Leslie (REDE) – 2,15%1062 votos

Filippo Marcon (DC ) – 1,32%651 votos

Professor Carlos Zanchi (PT ) – 1,22%605 votos

Ezequiel da Delta (PATRIOTA) – 0,92%456 votos

0,92%456 votos Rubens Moreira (PL) – 0,16%79 votos