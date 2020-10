Dentro da cobertura das Eleições 2020, a Tribuna do Paraná apresenta uma novidade para você, leitor e eleitor. A partir desta quinta-feira (15) o jornalista Filipi Oliveira estreia sua coluna na versão impressa e blog no nosso site. O objetivo deste encontro semanal é falar sobre política de maneira direta, com linguagem acessível e didática, esclarecendo dúvidas e debatendo questões importantes para todos nós como sociedade.

publicidade

Com quase 20 anos de experiência em comunicação, o jornalista Filipi Oliveira quer provar que o ditado “política não se discute” está errado (e muito). Um dos objetivos é mostrar como funciona o Poder Público, qual o papel e quais as funções de cada agente político e, principalmente, abordar os direitos e deveres de todos os eleitores.

+ Guia dos Candidatos: Acesse o mais completo guia de candidatos de Curitiba, RMC e Litoral

E ninguém melhor do que ele para falar sobre a Câmara dos Vereadores. Filipi é diretor de comunicação da casa desde o início de 2015, além de supervisor do curso de Gestão de Mídias Sociais do Centro Europeu. Formado em Jornalismo e especialista em Administração e Marketing, tem 11 prêmios nas carreiras acadêmica e profissional, entre eles 1º lugar Região Sul e 2º lugar Brasil na categoria Comunicadores do Serviço Público do Top Mega Brasil 2020.

Convidamos você, leitor, a acompanhar o primeiro texto do Filipi Oliveira direto no seu blog aqui na Tribuna. Clique agora para ler.

publicidade

Se você tiver sugestões de temas, pode entrar e contato com a Tribuna!

+Leia mais! Curitiba tem 63 candidatos a vereador com patrimônio milionário. Veja quem são!