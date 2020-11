Em função da pandemia do novo coronavírus, um número alto de abstenções foi registrado nessas eleições. A facilidade para justificar o voto ajudou por colaborar com que os eleitores não saíssem de casa para votar, pela primeira vez a justificativa pode ser feita por aplicativo de celular. Em Curitiba, a proporção de eleitores que não apareceram para votar nas seções foi a maior da história das eleições municipais pós-redemocratização, desde 1985. Até as 22 horas, o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná registrava cerca de 30% de ausentes (387 mil), dentro do universo total de eleitores curitibanos.

Por volta das 16h30, quando ainda não era possível saber a quantidade de abstenções, o presidente do TRE, desembargador Tito Campos de Paula, já avaliava os possíveis cenários. “Tivemos sim esta preocupação. Historicamente, a abstenção fica em torno de 18% a 20%. Em tempos de pandemia, se ultrapassar um pouco, mas não mais do que 25%, ainda assim consideraríamos dentro da normalidade”, comentou ele. Até aqui, em Curitiba, a maior abstenção nas eleições municipais (confira abaixo) foi vista no segundo turno das eleições de 2016, quando 20,12% do eleitorado não compareceu nas urnas.

Números de ausentes em Curitiba nas eleições anteriores

Eleição 2016 – Curitiba no 1º turno – 247.223 eleitores (16,44%) / Curitiba no 2º turno – 259.399 eleitores (20,12%)

Eleição 2012 – Curitiba no 1º turno – 106.659 eleitores (9,09%) / Curitiba no 2º turno – 118.356 eleitores (10,09%)

Eleição 2008 – Curitiba – 186.163 eleitores (14,84%)

Eleição 2004 – Curitiba no 1º turno – 170.178 eleitores (14,43%) / Curitiba no 2º turno – 211.115 eleitores (17,90%)

Eleição 2000 – Curitiba no 1º turno – 182.929 eleitores (16,48%) / Curitiba no 2º turno – 182.125 eleitores (16,40%)

Eleição 1996 – Curitiba – 142.739 eleitores (14,83%)

Eleição 1992 – Curitiba – 103.516 eleitores (12,16%)

Eleição 1988 – Curitiba – 54.187 eleitores (7,46%)

Eleição 1985 – Curitiba – 104.344 eleitores (16,71%)