Nas eleições 2020, Curitiba tem 63 candidatos a vereador com patrimônio declarado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) superior a um milhão de reais. Há candidatos com patrimônio declarado entre R$ 1.009.00,00 a até R$ 9.199.162,30. Todas as informações estão disponíveis no Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná.

publicidade

+Leia mais! Voto é obrigatório em 2020 mesmo pra quem é do grupo de risco para a covid-19

A declaração de patrimônio é obrigatória e todas as candidaturas estão aguardando análise do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). Caso sejam encontradas irregularidades, as mesmas podem ser impugnadas. Ao mesmo tempo em que há candidatos milionários, existem aqueles que disseram não ter nenhum bem em seus nomes.

+Leia mais! Candidatos à prefeitura de Curitiba revelam suas propostas para a educação

Candidatos a vereador em Curitiba com patrimônio milionário

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.