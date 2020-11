O candidato Hissan, do Cidadania, foi reeleito prefeito de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Ele obteve 47.613 votos nas eleições deste domingo (15) e chegou a 68,49% de aprovação junto eleitorado local. Albanor Zezé, do Podemos, ficou na segunda colocação, com 16.264 votos (23,39%.

Veja a lista completa da disputa pela prefeitura de Araucária.

Hissam (CIDADANIA ) – 68,49%47613 votos

) – 68,49%47613 votos Albanor Zezé (PODE) – 23,39%16264 votos

23,39%16264 votos Gustavo (PSL ) – 3,46%2406 votos

) – 3,46%2406 votos Hosana Marcondes (PT ) – 1,61%1121 votos

) – 1,61%1121 votos Prof Brogian (PTC ) – 1,07%747 votos

) – 1,07%747 votos Dr. Genésio (PDT ) – 0,96%670 votos

) – 0,96%670 votos Perícles (AVANTE ) – 0,79%551 votos

) – 0,79%551 votos Silvinho Pereira (PATRIOTA) – 0,21%

1º Aparecido da Reciclagem PDT ELEITO 2012 2,95% 2º Pedrinho Gazeta CIDADANIA ELEITO 1761 2,59% 3º Ben Hur CIDADANIA ELEITO 1503 2,21% 4º Celso Nicácio PSD ELEITO 1418 2,08% 5º Grilo PSL ELEITO 1333 1,96% 6º Rosane Ferreira PV ELEITO 1244 1,83% 7º Ricardo Teixeira PSDB ELEITO 1231 1,81% 8º Irineu Cantador PSD ELEITO 1216 1,79% 9º Professor Valter CIDADANIA ELEITO 1174 1,72% 10º Vagner Chefer PODE ELEITO 955 1,40% 11º Pastor Eduardo Castilhos PL ELEITO 938 1,38%

