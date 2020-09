Christiane de Souza Yared é candidata a prefeita de Curitiba pelo Partido Liberal (PL). Ela tem 60 anos, é empresária e presidente do Instituto Paz no Trânsito, além de deputada federal em segundo mandato.

Embora sua atuação como parlamentar seja bastante focada na questão do trânsito – uma bandeira pessoal que leva desde a morte do filho após uma colisão causada pelo ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho -, o tema não deve dominar sua agenda no executivo municipal.

“Eu tenho plena consciência que o trânsito não caminha apenas com a ‘bandeira trânsito’. É um universo. São a infraestrutura das avenidas, das ruas, a educação da criança, a questão da saúde dos sequelados que ficam, dos mortos que temos que lidar. Então é um universo de problemas que precisam ser geridos”, afirma.

Ao lado da empresária Jilcy Rink, do ramo da gastronomia, Yared forma uma chapa feminina para a disputa nas eleições municipais 2020 em Curitiba.

