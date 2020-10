Uma cartilha que será lançada nesta quinta-feira (15) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Conselho Nacional de Justiça (CJN) pretende esclarecer para a população os dez crimes eleitorais mais cometidos durante as eleições. No próximo dia 15 de novembro, milhares de curitibanos terão que escolher seus representantes na Câmara dos Vereadores e também na Prefeitura de Curitiba.

“A cartilha foi baseada em um levantamento que identificou os principais ilícitos praticados na véspera e no dia da eleição de cada cidade do estado. Nosso trabalho será de prevenção desses crimes”, explica o presidente da Justiça Eleitoral paranaense, desembargador Tito Campos de Paula.

Além da cartilha, os órgãos irão criar um site do projeto, com spots de rádios e cards para as redes sociais sobre os crimes eleitorais.

