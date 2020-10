Candidato pelo MDB à prefeitura de Curitiba, João Arruda promete melhorias na mobilidade urbana de Curitiba e até mesmo Uber a preço popular. Segundo o candidato, parcerias e subsídios com o app de carona podem complementar o transporte público da cidade.

“Os aplicativos serão o nosso reforço, principalmente a noite para dar mais segurança aos curitibanos. No carro cabem três ou quatro pessoas, vai de um bairro para outro, tem mais conforto e para na porta de casa. Então, é possível se transportar a um custo mais baixo que o transporte individual, será como se fosse um Uber a preço popular”, completou o candidato, em entrevista à Rádio CBN.

Transporte caro

Segundo o candidato à prefeitura de Curitiba, o atual sistema de transporte público é caro para os passageiros e para os cofres públicos. “Teremos o desafio de fazer a nova licitação para escolher as empresas que assumiram o transporte coletivo à partir de 2025, e para garantir um processo mais justo e evitar o jogo de cartas marcadas que sempre foi, vamos expropriar as garagens de ônibus, para que ninguém tenha vantagem indevida no processo. Também é necessário aumentar a transparência e o controle de qualidade, dando mais formas de ouvir os usuários, por exemplo, possibilitando avaliações por aplicativo”, disse.