O candidato do DEM, Marcelo Puppi, é o novo prefeito de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Ele obteve 21.566 votos, o que corresponde a 39,26% do total. Jean Naiser (PTC) foi o segundo colocado do pleito, obtendo 12.954 votos (23,58%.

publicidade

Veja lista completa da disputa pela prefeitura de Campo Largo

Marcelo Puppi (DE M) – 39,26%21566 votos

M) – 39,26%21566 votos Jean Naiser (PTC ) – 23,58%12954 votos

) – 23,58%12954 votos Udo Schmidt (PSDB ) – 19,09%10486 votos

) – 19,09%10486 votos Capitão Alves (PROS ) – 12,44%6836 votos

) – 12,44%6836 votos Luiz Adão (SOLIDARIEDADE ) – 3,42%1878 votos

) – 3,42%1878 votos Fernanda do Nelsão (PDT) – 2,21%1212 votos

>>> CONFIRA A LISTA COM OS VEREADORES MAIS VOTADOS EM CAMPO LARGO NAS ELEIÇÕES 2020

1º Pedrinho Barausse DEM ELEITO 1827 3,20% 2º Tadeu de Paula DEM ELEITO 1756 3,08% 3º Clea Oliveira PSB ELEITO 1215 2,13% 4º Genésio da Vital PSC ELEITO 1137 1,99% 5º Alexandre Guimarães PSD ELEITO 1083 1,90% 6º André Gabardo PODE ELEITO 1011 1,77% 7º Marcio Beraldo DEM ELEITO 872 1,53% 8º Germaninho PSDB ELEITO 737 1,29% 9º Luiz Scervenski Junior MDB ELEITO 642 1,13% 10º Dr. João Freita PSL ELEITO 625 1,10% 11º Sargento Leandro Chrestani SOLIDARIEDADE ELEITO 568 1,00%

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.