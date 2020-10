O candidato bilionário João Carlos Ribeiro (PSC) desistiu da sua candidatura à prefeitura de Pontal do Paraná, no Litoral do estado, após ser apontado numa investigação da Polícia Federal sobre o pagamento de vantagens indevidas ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O candidato nega irregularidades.

Com mais de R$ 1,5 bilhão em bens declarados à Justiça Eleitoral, Ribeiro é considerado o candidato mais rico do Brasil. Interessado em estar a frente da prefeitura de Pontal, Ribeiro passou a investir na carreira política para conseguir a construção de um porto privado na cidade.

O empresário é acionista de empresas como Carrefour, Vale do Rio Doce, Multiplan, Lojas Americanas, Sabesp, Gerdau, Cemig e Petrobrás (confira o perfil completo do candidato aqui).

