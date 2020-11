A menos de uma semana do 1º turno das eleições municipais, 40% dos mesários que devem trabalhar no dia da votação em todo o Paraná ainda não baixaram o aplicativo para celular que será utilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para pagar o vale-alimentação. Os R$ 40,00 de auxílio serão pagos pelo aplicativo Carteira Digital, do Banco do Brasil, aos 107 mil mesários e colaboradores da Justiça Eleitoral no estado. No dia da votação, os trabalhadores receberão pessoalmente um voucher para liberar o valor no app.

O colaborador terá até o dia 8 de dezembro para fazer o resgate do valor e, depois que o recurso for resgatado, não há prazo para utilização. O auxílio poderá ser usado para pagamentos com código de barras, transferências bancárias, recarga de celular e saques nos terminais de atendimento do Banco do Brasil, sem custo de tarifas nas transações. O download do aplicativo Carteira Digital Banco do Brasil é gratuito e está disponível para iOS e Android. No site do TRE há mais informações sobre o benefício.

