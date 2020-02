Os motoristas de Curitiba já podem baixar o aplicativo homologado pela URBS para uso do EstaR Digital e aguardar o lançamento do novo modelo de estacionamento regulamentado da cidade. Disponível nas lojas App Store e Google Play, o app poderá ser utilizado para estacionar a partir do lançamento do EstaR Digital com previsão inicial para o dia 17 de fevereiro (a ser confirmada pela Urbs).

“Com o aplicativo em mãos, o motorista já pode cadastrar seus veículos, visualizar as funcionalidades, meios de pagamento de sua preferência e se organizar até a autorização da URBS”, diz André Brunetta, sócio-fundador do Zul EstaR Digital Curitiba. Embora a compra e ativação ainda não estejam habilitadas por orientação da Urbs, baixar o app irá contribuir na familiarização do usuário com o novo modelo do EstaR.

O Zul EstaR Digital conta com a maior gama de meios de pagamento do mercado e oferece praticidade para quem vai estacionar em Curitiba. Além do cartão de crédito e boleto bancário, o aplicativo de estacionamento rotativo permitirá a compra pelo cartão de débito, transferência bancária e carteiras digitais como Google Play, Apple Pay e Masterpass.

Como será a utilização o app do EstaR Digital Curitiba?

1. Baixe o Zul EstaR Digital na loja de aplicativos do seu celular

Para baixar o app, basta ter um smartphone iOS ou Android e estar conectado à internet. Entre através deste link ou busque por “Zul EstaR Digital Curitiba” na loja de aplicativo do seu celular. Não é necessário nenhum conhecimento técnico para utilizar o aplicativo.

2. Informe os seus dados

Após o download, insira suas informações pessoais e cadastre a placa do seu carro. O cadastro pode ser feitos em poucos toques. Tudo de maneira muito fácil e intuitiva.

3. Compre seus créditos (disponível após o lançamento)

Escolha o melhor meio de pagamento e compre créditos do EstaR Digital antecipadamente. Ao abrir o app, o Zul EstaR Digital identifica automaticamente a regra do local e informa ao motorista o tempo máximo permitido naquela vaga.

4. Deslize para estacionar (disponível após o lançamento)

Para regularizar o carro na vaga do EstaR Digital, basta o usuário deslizar o dedo confirmando o estacionamento.

Com o app Zul EstaR Digital, o motorista pode acompanhar o tempo restante e recebe alertas quando o estacionamento estiver chegando ao fim. Caso seja permitido pela regra da vaga, o usuário poderá também prolongar o estacionamento pelo app de onde estiver, sem ter que voltar ao carro para renovar o tempo.

Outra mudança importante com o EstaR Digital é que não será mais preciso deixar um comprovante no painel do veículo. A fiscalização também será digital por meio da consulta pela placa do carro.

Vale dizer que o motorista que não tiver celular também poderá estacionar no EstaR Digital. Quem não tiver o app deverá comprar o crédito de estacionamento em pontos de venda autorizados localizados próximos às vagas do EstaR.

Principal aplicativo de estacionamento rotativo no Brasil, o Zul Digital teve sua primeira versão lançada em janeiro de 2017 na cidade de São Paulo. A versão que chega em Curitiba é a evolução do app que já facilitou mais de 20 milhões de estacionamentos e tem a melhor avaliação em todas as cidades que atua.

Baixe agora no iOS ou no Android.