O curso prático e dinâmico da Vertical Braz em parceria com a Abendi capacita futuros alpinistas industriais com habilidades necessárias para atuar com segurança e eficiência

O mercado industrial está em constante evolução e, com isso, surgem novas oportunidades de trabalho em setores que exigem habilidades específicas. Uma das profissões que tem se destacado é o alpinista industrial ou profissional de acesso por cordas, uma carreira que oferece excelentes remunerações e uma alta demanda no mercado de trabalho.

Se você não está satisfeito com sua vida profissional e está em busca de uma nova profissão, está no lugar certo! Com a formação rápida da Vertical Braz certificada pela Abendi, você pode se tornar um alpinista industrial e garantir um futuro mais seguro e bem remunerado.

Cada vez mais indústrias, fábricas e empresas no geral enfrentam desafios para acessar locais de difícil acesso, altura ou espaço confinado. É difícil encontrar soluções rápidas, econômicas e seguras para seus projetos.

Muitas vezes, alternativas tradicionais, como andaimes, plataformas elevatórias ou bailéus, são caras, demoradas e complexas. Além disso, a segurança e a produtividade são constantemente uma preocupação.

A Vertical Braz entende os desafios que as empresas enfrentam ao acessar locais de risco, porque também atua como prestadora de serviços e é uma referência nacional no mercado. Além disso, destaca-se na capacitação de novos profissionais, que realizam o trabalho com excelência e cuidado, comprovando que o alpinismo industrial é uma área promissora e cheia de oportunidades.

Não espere mais! Fale agora com a nossa equipe e saiba como alavancar a sua carreira com o curso de acesso por cordas.

Expertise no Setor

Com mais de 10 anos de experiência em acesso por cordas, a Vertical Braz se destaca na oferta de soluções para empresas em mais de 30 cidades e 10 estados por onde já passou.

A empresa, que possui Centro de Treinamento próprio, o CT Selva de Aço, é certificada e oferece treinamentos especializados, tanto para sua equipe quanto para novos profissionais que desejam ingressar no campo do alpinismo industrial.

É uma formação reconhecida nacionalmente, emitida pela certificadora Abendi preparando os participantes para enfrentar as condições mais desafiadoras de trabalho em altura e espaço confinado.

Vertical Braz: Curso de acesso por cordas

O curso de acesso por cordas oferece uma formação rápida e certificada no Centro de Treinamento Selva de Aço, com a garantia de que você estará preparado para atuar com segurança em áreas de risco e conquistar um emprego bem remunerado no setor.

Nesse curso prático e dinâmico, futuros alpinistas industriais aprendem as habilidades necessárias para atuar com segurança e eficiência em alturas e espaços confinados, recebendo certificação reconhecida no mercado.

Por que escolher o curso de acesso por cordas da Vertical Braz?

Certificação rápida e reconhecida: obtenha a certificação Abendi em apenas uma semana e esteja pronto para atuar no mercado.

Experiência e qualidade: A Vertical Braz possui anos de experiência no setor e oferece um treinamento completo e seguro, com instrutores altamente qualificados com anos de experiência no acesso por cordas.

Mercado em alta: A demanda por alpinistas industriais está em constante crescimento, garantindo diversas oportunidades de trabalho em diversos segmentos, principalmente na indústria;

Remuneração atrativa: Profissionais da área têm salários acima da média e benefícios atrativos, além da oportunidade de crescer na carreira;

Trabalho desafiador: se você busca uma profissão dinâmica e com desafios constantes, o alpinismo industrial é perfeito para você.

O que você vai aprender:

Técnicas de acesso por cordas

Noções de primeiros socorros

Segurança em trabalhos em altura

Normas regulamentadoras

Manutenção de equipamentos

Manobras utilizadas no acesso por cordas

O curso tem 40 horas de duração, com divisão entre conteúdos teóricos e práticos. O aluno recebe uma apostila completa com conteúdo atualizado que o acompanhará durante o curso. Além disso, terá acompanhamento integral dos instrutores que o auxiliarão durante a execução das manobras com segurança. O Centro de Treinamento Selva de Aço possui uma estrutura completa para realização de manobras e oferece todos os equipamentos necessários durante as aulas.

Como a Vertical Braz pode te ajudar

Além de oferecer o curso de acesso por cordas, a Vertical Braz é uma empresa especializada em soluções em altura e espaço confinado, com vasta experiência em:

Manutenções em altura: limpezas; Pinturas; Vedações e mais.

Manutenções em espaço confinado: limpezas; Pinturas; Inspeções e mais.

Linha de vida (temos uma matéria falando, adicionar link): instalação; Projetos; Inspeções; Laudo e ART.

Outros treinamentos especializados: NR35 Trabalho em Altura; NR33 Trabalho em Espaço Confinado; Resgate Técnico Operacional.

Ao se tornar um profissional qualificado pela Vertical Braz, você terá acesso a um leque de oportunidades de trabalho e ser um profissional com alta demanda no mercado industrial.

Comece agora sua jornada profissional

Se você está pronto para transformar sua carreira, fale agora com a equipe da Vertical Braz que estará à disposição para esclarecer dúvidas e orientar sobre o melhor caminho para se tornar um alpinista industrial certificado, conquistando uma posição em um mercado promissor.

Não deixe para depois! Dê o primeiro passo à sua nova vida que será repleta de possibilidades. Os alunos da Vertical Braz conquistam uma carreira digna, um salário competitivo e a chance de proporcionar um futuro mais seguro e próspero para suas famílias. É a grande chance para o sucesso e a realização pessoal.

Ao concluir o curso de acesso por cordas da Vertical Braz, você se tornará um profissional altamente capacitado, preparado para realizar os trabalhos com excelência.

Seu futuro será mais seguro, com uma profissão bem remunerada e de grande importância para as empresas que dependem desse tipo de serviço.

Seja um alpinista industrial certificado e faça parte de um setor que está em plena expansão, com excelentes oportunidades de emprego e crescimento profissional.

