Quando se trata de realizar trabalhos em altura, a segurança deve sempre ser a prioridade. Entretanto, as soluções tradicionais, como andaimes e plataformas elevatórias, frequentemente apresentam uma série de limitações.

Desde o tempo de montagem até o risco de falhas estruturais, essas alternativas podem comprometer tanto a segurança dos trabalhadores quanto a eficiência das operações.

É nesse contexto que o alpinismo industrial se destaca como a solução mais segura, eficaz e econômica para acessar locais de difícil alcance.

A Vertical Braz, referência no mercado, tem se destacado por oferecer soluções inovadoras e seguras, garantindo acesso eficiente a locais críticos e desafiadores, sempre com o compromisso de proteger a integridade das equipes e otimizar os processos.

O que é o Alpinismo Industrial?

O alpinismo industrial é uma técnica de acesso por cordas que utiliza técnicas de escalada adaptadas para trabalhos em altura. Em vez de depender de andaimes, plataformas elevatórias ou estruturas temporárias volumosas, os profissionais treinados podem acessar áreas elevadas com rapidez e segurança, utilizando cordas, cintos de posicionamento e sistemas de ancoragem.

O objetivo é realizar tarefas como manutenção, inspeção, limpeza ou instalação eficientemente, sem comprometer a segurança.

Segurança como prioridade: Técnicas e equipamentos especializados

O alpinismo industrial se diferencia dos métodos tradicionais por sua abordagem focada na segurança. Técnicas avançadas de acesso por cordas permitem que os trabalhadores acessem locais de difícil acesso sem a necessidade de equipamentos pesados e dispendiosos.

Além disso, a utilização de equipamentos de segurança especializados, como sistemas de ancoragem, mosquetões, cordas dinâmicas e cintos de posicionamento, garante que os riscos sejam minimizados.

Esses dispositivos são escolhidos com base em sua resistência, durabilidade e capacidade de suportar condições extremas. As ancoragens são instaladas de forma estratégica, assegurando que os profissionais permaneçam protegidos durante toda a execução das tarefas.

Vale ressaltar que as equipes de alpinismo industrial passam por um rigoroso treinamento, incluindo práticas de segurança e técnicas de resgate, reduzindo significativamente o risco de acidentes.

Estudos comprovam: Menor índice de acidentes

A segurança no alpinismo industrial é comprovada por estudos que mostram que os profissionais treinados e qualificados apresentam um índice de acidentes muito inferior ao de trabalhadores que utilizam métodos tradicionais, como andaimes e plataformas elevatórias.

A ausência de grandes estruturas volumosas no ambiente de trabalho minimiza os riscos de falhas e acidentes causados por problemas estruturais.

De acordo com pesquisas, o alpinismo industrial pode reduzir o número de incidentes em até 90%, o que torna esse método altamente eficaz para garantir a segurança dos trabalhadores.

Vantagens do Alpinismo Industrial

Além de garantir a segurança, o alpinismo industrial proporciona uma série de vantagens que o tornam a escolha mais vantajosa para empresas que precisam de soluções ágeis, econômicas e eficazes para realizar trabalhos em altura:

Economia de recursos: ao eliminar a necessidade de equipamentos pesados, como andaimes e plataformas elevatórias, o alpinismo industrial reduz significativamente os custos com materiais e aluguel, oferecendo um custo-benefício superior. Agilidade no processo: A instalação e remoção do sistema de cordas é mais ágil e eficaz, o que permite concluir os trabalhos com maior eficiência, reduzindo o tempo de inatividade e otimizando a produtividade. Acesso a locais difíceis: este método é ideal para alcançar lugares de difícil acesso, como espaços confinados, torres, pontes e turbinas eólicas, onde os métodos tradicionais são inviáveis. Preservação estrutural e estética: ao contrário dos andaimes, que podem prejudicar fachadas e danificar o local de trabalho, o alpinismo industrial é discreto e respeita a integridade tanto da estrutura quanto do ambiente visual. Flexibilidade e adaptabilidade: O alpinismo industrial se adapta a diversas condições de trabalho e ambientes, sendo uma solução altamente versátil para diferentes tipos de projetos.

A Vertical Braz é referência no setor

A Vertical Braz é uma empresa especializada em alpinismo industrial, que oferece soluções seguras e eficazes para projetos que exigem acesso a locais de risco, altura ou espaço confinado.

Com mais de uma década de experiência, a Vertical Braz atende a indústrias e fábricas em mais de 30 cidades e 10 estados, proporcionando resultados rápidos e eficientes.

Com profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração, a Vertical Braz realiza diversos tipos de trabalhos em altura, como:

Limpezas; pinturas; vedações em altura e espaço confinado;

Resgate técnico industrial em altura e/ou espaço confinado;

Treinamentos especializados: Acesso por Cordas; NR35 Trabalho em Altura; NR33 Trabalho em Espaço Confinado e Resgate Técnico Industrial.

A empresa possui um compromisso com a segurança e a satisfação dos clientes, investindo continuamente em treinamento e tecnologia. Ao escolher a Vertical Braz, você garante a execução de seus trabalhos em altura com segurança, eficiência e qualidade.

Cada projeto é avaliado individualmente, e um plano de trabalho personalizado é elaborado para garantir que todas as necessidades do cliente sejam atendidas com excelência.

Plano de acesso seguro em 3 Passos

Avaliação: É realizada uma visita técnica para entender os desafios específicos do seu projeto, seja em altura ou espaço confinado. Solução personalizada: após a avaliação em campo, é desenvolvido o procedimento de trabalho exclusivo no qual estão descritos os detalhes da atividade, procedimentos de segurança, plano de resgate e todas as ferramentas e manobras necessárias para a execução do serviço. Problema resolvido: com o planejamento de serviço em mãos, o líder da equipe, um supervisor nível 3 ou nível 2, a depender da atividade, reúne a equipe, repassa as informações para início do trabalho. Em seguida, é implantada a solução escolhida, garantindo que o acesso ao local seja realizado com total segurança, rapidez e sem complicações.

Solução ideal

Com certeza evitar os métodos ineficazes resultantes em atrasos, custos elevados e riscos desnecessários é a melhor solução para a empresa. Optar pelo alpinismo industrial é garantir um trabalho seguro e eficiente.

Com as soluções oferecidas pela Vertical Braz, sua empresa contará com um serviço de excelência, podendo concluir projetos com sucesso e total confiança na segurança.

