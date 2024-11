A Vertical Braz se destaca no mercado ao oferecer sistemas inovadores, com diferenciais como a instalação sem perfuração em telhados

O trabalho em altura é uma das atividades mais perigosas no Brasil, com 2.888 acidentes fatais registrados em 2023, segundo dados do Ministério do Trabalho. Esses números reforçam a necessidade de medidas efetivas de segurança, como a instalação de linhas de vida.

As linhas de vida, sistemas de proteção coletiva, têm papel crucial na prevenção de tragédias e na redução dos riscos para trabalhadores que atuam em ambientes elevados, como construção civil, redes aéreas e indústrias.

A Vertical Braz, empresa especializada em segurança para trabalho em altura, destaca-se pela oferta de soluções completas e pela inovação em seus projetos, sempre conforme a Norma Regulamentadora 35 (NR 35). A seguir, entenda como esses sistemas funcionam e por que são indispensáveis.

O que são linhas de vida e sua importância?

Segundo Kauan Justi, engenheiro de segurança da Vertical Braz, uma linha de vida “é um sistema de proteção coletiva contra quedas, conectado ao sistema de proteção individual.” O principal objetivo é impedir que, em caso de queda, o trabalhador sofra impactos fatais ao atingir o chão ou outros obstáculos.

Justi enfatiza a importância desses equipamentos ao citar os números alarmantes de acidentes fatais. “Só esse dado já justifica a relevância das linhas de vida, considerando quantos trabalhadores falecem pela ausência ou má aplicação desses sistemas.”

A NR-35 e os padrões de instalação

Teste de carga em linha de vida: equipamento garantindo a segurança e conformidade com as normas técnicas

A Norma Regulamentadora No. 35 (NR-35) regulamenta o trabalho em altura e define critérios rigorosos para a instalação de linhas de vida. É exigido, por exemplo, que um profissional habilitado, como um engenheiro mecânico, seja responsável pelo projeto e pela supervisão dos sistemas definitivos.

“As linhas definitivas precisam de um projeto que detalhe estruturas, equipamentos e cargas suportadas, garantindo que o impacto máximo em caso de queda não ultrapasse 6 kN, limite seguro para o trabalhador”, explica Justi. As inspeções periódicas também são obrigatórias, sendo realizadas anualmente em sistemas definitivos.

Já as linhas temporárias, comuns em obras e montagens provisórias, também seguem padrões de segurança, embora não demandem projeto técnico. Em ambos os casos, o engenheiro reforça a necessidade de mão de obra qualificada para a instalação e manutenção dos sistemas.

Os diferenciais da Vertical Braz

Com uma abordagem que combina tecnologia e personalização, a Vertical Braz atende a demandas de todo o Brasil. “Nós oferecemos linhas de vida verticais e horizontais, tanto temporárias quanto definitivas, alcançando locais que muitas empresas não conseguem acessar”, destaca Justi.

A empresa também é pioneira na utilização de sistemas de ancoragem que eliminam a necessidade de perfuração em telhas e telhados, uma solução que evita problemas como vazamentos. “Com o uso de bases de atrito mecânico, conseguimos fixar a linha de vida sem furar a estrutura, mantendo a segurança e minimizando transtornos para o cliente.”

Por que escolher a Vertical Braz?

A Vertical Braz se consolidou como referência no setor por oferecer:

Equipe especializada: técnicos treinados e qualificados para instalações seguras;

soluções adaptadas às necessidades de cada cliente.

soluções adaptadas às necessidades de cada cliente. Inovação: uso de tecnologias avançadas, como sistemas de ancoragem sem perfuração;

uso de tecnologias avançadas, como sistemas de ancoragem sem perfuração; Conformidade rigorosa: adesão às normas NR 35 e NBR 16325, além de inspeções e validações periódicas.

Com essa abordagem, a empresa se posiciona como parceira de confiança para indústrias, construção civil e setores que demandam alto nível de segurança no trabalho.

As linhas de vida não são apenas um requisito legal, mas uma medida indispensável para proteger vidas em ambientes de trabalho em altura. A Vertical Braz, com sua expertise e soluções inovadoras, demonstra que é possível aliar segurança, eficiência e tecnologia, contribuindo para a redução de acidentes e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro.

