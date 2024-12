A Vertical Braz é uma empresa especializada que oferece soluções de limpeza industrial em altura e espaço confinado

A limpeza industrial é um processo essencial para a manutenção da segurança, saúde e eficiência das instalações. Em um ambiente industrial, o acúmulo de resíduos, sujeira e contaminação pode afetar diretamente o desempenho dos equipamentos, a segurança dos trabalhadores e até mesmo a qualidade dos produtos fabricados. Porém, a limpeza de áreas de difícil acesso, como tanques, tubulações e chaminés, exige uma abordagem especializada, conforme as normas legais e regulamentações do setor.

Ao escolher uma empresa para realizar a limpeza industrial nesses tipos de locais, é fundamental garantir que ela esteja conforme a legislação vigente e com as normas de segurança exigidas.

O não cumprimento dessas normas pode acarretar sérios problemas legais e riscos operacionais, colocando em risco não só a saúde dos colaboradores, mas também a eficiência dos processos produtivos.

A Vertical Braz é um exemplo de empresa especializada que oferece soluções de limpeza industrial em locais de difícil acesso. Desde 2015, a Vertical Braz tem se destacado pela sua atuação, com extenso portfólio de serviços realizados com segurança e eficiência, e sempre seguindo as legislações e normativas específicas para limpeza industrial, com destaque para a NR18.

Além de seguir as normas de segurança, a empresa conta com uma equipe altamente qualificada que conta com profissionais de acesso por cordas e ajudantes com aptidão para trabalho em altura (NR35) e espaço confinado (NR33), capacitada para trabalhar em ambientes com espaços confinados e em alturas, utilizando técnicas avançadas de acesso por cordas e equipamentos modernos.

Benefícios da limpeza industrial regulamentada

Segurança e eficiência operacional: Empresas que atuam nas normas de segurança garantem a proteção dos trabalhadores, reduzindo riscos de acidentes e lesões. Além disso, a limpeza eficiente dos equipamentos contribui diretamente para o aumento da vida útil dos maquinários, evitando falhas e reduzindo custos com manutenções corretivas.

Conformidade legal: A legislação para limpeza industrial é rigorosa e inclui uma série de requisitos de segurança e proteção ao meio ambiente. Garantir que sua empresa contrate uma equipe especializada, como a Vertical Braz, assegura que os serviços sejam realizados nas exigências legais, evitando multas e outros problemas jurídicos.

Redução de contaminação e melhora na qualidade: A limpeza adequada não apenas elimina sujeiras visíveis, mas também remove contaminantes invisíveis, como bactérias e microrganismos, essenciais para garantir a qualidade dos produtos e a segurança alimentar em indústrias alimentícias e farmacêuticas, por exemplo.

Atuação em áreas de difícil acesso: empresas especializadas possuem expertise para realizar a limpeza em locais difíceis de acessar, como tanques, coifas, tubulações e vasos de pressão. Com o uso de técnicas de acesso por cordas, os profissionais da Vertical Braz conseguem realizar uma limpeza completa e segura, sem a necessidade de interromper a operação da planta.

Confiança e experiência: Vertical Braz

Desde sua fundação em 2015, a Vertical Braz se consolidou como uma referência no mercado com soluções por meio do acesso por cordas em altura e espaços confinados. Ao longo dos anos, a empresa tem ajudado organizações em mais de 30 cidades e 10 estados, oferecendo, dentre outras, soluções de limpeza em locais de difícil acesso e em condições extremas. A empresa atende diversas indústrias, oferecendo serviços que garantem segurança, conformidade legal e qualidade nos processos.

A Vertical Braz é composta por uma equipe especializada e certificada em alpinismo industrial, além de promover constantemente a formação de novos profissionais, assegurando que o alto padrão de qualidade e segurança seja mantido.

Com isso, a empresa se posiciona como uma autoridade no setor, oferecendo resultados consistentes e respeitando as normas regulamentadoras, como a NR18.

Benefícios dos serviços de alpinismo industrial da Vertical Braz

Custo-benefício superior: A Vertical Braz oferece soluções eficientes que eliminam a necessidade de plataformas elevatórias, reduzindo os custos com estrutura. Isso resulta em uma otimização do tempo de execução e maior agilidade nos processos.

Rapidez e eficiência: A metodologia utilizada pela empresa permite a instalação e remoção rápida do sistema de acesso por cordas, minimizando o tempo de parada e garantindo que a produção seja retomada rapidamente, sem interrupções prolongadas.

Segurança absoluta: Com profissionais altamente treinados e certificados, a Vertical Braz assegura que o acesso por cordas é realizado de maneira segura. Estudos comprovam que a utilização de técnicos especializados nesta técnica resulta em um dos menores índices de acidentes no setor, se comparado a métodos tradicionais.

Acesso descomplicado: A Vertical Braz pode acessar locais de difícil acesso, como espaços confinados e locais elevados, garantindo que a limpeza seja realizada eficazmente, independentemente das condições do ambiente.

Impacto visual e estrutural reduzido: Em projetos que exigem sensibilidade, como locais industriais delicados, a empresa utiliza métodos que preservam a integridade da estrutura e a estética do ambiente, minimizando qualquer impacto visual ou dano estrutural.

Flexibilidade e versatilidade: A Vertical Braz é versátil e atende a diversos tipos de estruturas e indústrias, incluindo tanques (espaço confinado); coifa de refeitório industrial; Estruturas metálicas; Paredes; Tubulações; Chaminés e vasos de pressão. A empresa está preparada para atuar em qualquer condição, oferecendo soluções sob medida para cada tipo de projeto.

Por que escolher a Vertical Braz?

A Vertical Braz é mais do que uma empresa especializada em soluções por meio do acesso por cordas, incluindo limpezas industriais. Ela é um verdadeiro parceiro estratégico para empresas que buscam soluções seguras, eficientes e que atendam a todas as exigências legais.

Com um histórico de sucesso e uma equipe altamente qualificada, a Vertical Braz transforma desafios complexos em soluções simples e eficazes, garantindo tranquilidade e segurança para seus clientes.

