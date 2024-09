O alpinismo industrial é utilizado quando o acesso torna-se inviável por métodos convencionais, como, por exemplo, a instalação de andaimes

A profissão de alpinista industrial, também conhecido como acesso por cordas, tem ganhado destaque nos últimos anos devido à crescente demanda por manutenção e inspeção de estruturas de grande altura. Esta área envolve a utilização de técnicas de escalada e equipamentos especializados para realizar tarefas em locais elevados onde o acesso é difícil ou impossível por outros meios.

Trabalho em altura refere-se a qualquer atividade realizada a mais de dois metros acima da base principal, onde há risco de queda para o profissional. Esse tipo de trabalho exige cuidados especiais para garantir a segurança do trabalhador, reduzindo os riscos associados e assegurando que a atividade seja realizada de forma segura e eficaz. É essencial adotar medidas adequadas para minimizar perigos e oferecer um ambiente seguro durante a execução dessas tarefas.

A definição de acesso por corda pela nova NBR 15475 é:

“3.1 – Acesso por corda é a técnica de progressão utilizando cordas, em conjunto com outros equipamentos mecânicos, para ascender, descender ou se deslocar horizontalmente no local de trabalho, assim como para posicionamento no ponto de trabalho”.

Esta técnica é especialmente útil quando o acesso é impraticável por métodos convencionais, como a instalação de andaimes, ou quando o local é de difícil acesso e outras abordagens apresentariam um risco maior.

A Vertical Braz é uma empresa referência nacional em acesso por cordas, conhecida por sua inovação, agilidade e constante atualização. Possui um centro de treinamento próprio, o CT Selva de Aço, que agora é homologado pela certificadora Abendi (Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção) oferecendo uma capacitação rápida e eficiente que qualifica profissionais de acesso por cordas em apenas uma semana para atuar em uma profissão altamente demandada e com salários atrativos.

Quanto ganha um alpinista industrial?

É importante ressaltar que existem 3 níveis no alpinismo (N1, N2 e N3).

No Brasil, um N1 pode começar ganhando aproximadamente R$ 4.000,00 e um N3 pode ganhar até R$ 15.000,00.

Essa é uma profissão que está em ascensão em todo o mundo. Caso a pessoa opte por atuar no exterior em países como Noruega, Austrália e Inglaterra, por exemplo, o salário pode ultrapassar R$ 40.000,00 a depender do tipo do trabalho, tempo de serviço e local.

É uma profissão promissora que exige um investimento inicial relativamente baixo em capacitação, mas oferece um retorno significativo assim que o profissional inicia sua carreira.

Além disso, é uma ocupação que apresenta benefícios de crescer na profissão e há uma alta procura por profissionais capacitados, principalmente no estado do Paraná, onde a mão de obra está escassa.

Foto: Divulgação

Ascensão e oportunidades no mercado

O setor de alpinismo industrial está em ascensão, principalmente devido ao aumento de construções e infraestruturas verticais, como edifícios de grande altura, pontes e turbinas eólicas (e principalmente no setor industrial). A necessidade de manutenção regular, inspeção e reparo dessas estruturas gera uma demanda constante por profissionais qualificados.

Além disso, o acesso por cordas é frequentemente vista como uma alternativa econômica e eficiente aos métodos tradicionais, como o uso de andaimes ou plataformas elevatórias, ampliando ainda mais as oportunidades no mercado.

Como se tornar um profissional de alpinismo industrial

É fundamental obter uma certificação adequada, que garanta a competência do profissional em técnicas de acesso por cordas. O Centro de Treinamento da Vertical Braz, o CT Selva de Aço, dispõe de uma estrutura moderna, equipada para proporcionar aos alunos suporte tanto teórico quanto prático durante os treinamentos. O departamento técnico é formado por profissionais experientes e com capacidade para ministrar treinamentos, sempre visando a melhor qualificação para os alunos durante o seu período de treinamento.

Foto: Divulgação

Além disso, proporcionam oportunidades significativas de crescimento profissional, garantindo que os alunos estejam preparados para uma carreira promissora e em constante expansão. O colaborador da Vertical Braz, Fabio de Oliveira, fez o curso recentemente e está muito satisfeito com a nova profissão. “Estou aprendendo muita coisa. Todos os dias é um aprendizado novo e estou feliz com isso”, revelou.

A profissão exige um bom condicionamento físico, uma vez que pode envolver atividades fisicamente exigentes e longas horas em ambientes de trabalho desafiadores. Manter-se em boa forma física e mental é essencial para a execução segura das tarefas. Apesar de parecer difícil, o curso oferece toda a segurança e dá total confiança aos alunos. “O curso foi bem tranquilo. Achei que seria muito difícil, mas foi bem tranquilo. Os instrutores deram grande atenção para nós que estávamos fazendo o nível 1 do curso”, afirmou Oliveira.

Foto: Divulgação

Exige também a habilidade em resolver problemas, trabalhar sob pressão e manter a calma em situações desafiadoras é crucial para um alpinista industrial. O domínio de técnicas de segurança e o conhecimento sobre os equipamentos utilizados são igualmente importantes. Para ter sucesso no curso e tornar-se um bom profissional de alpinismo, Oliveira deixa um recado: “Tenha foco, preste bem atenção em todas as aulas e tenha força de vontade também. Nada é impossível para aqueles que realmente querem que as coisas aconteçam”, concluiu.

Importante ressaltar que o aluno formado na Vertical Braz pode ser contratado pela mesma, já que é uma empresa que oferece soluções em altura e necessitam de mão de obra para os seguintes trabalhos:

Limpezas Industriais (Tanque, silos, fornos, caldeiras, telhados, torres);

Inspeções de Equipamentos;

Pinturas Industriais em equipamentos e prediais;

Solda e Caldeiraria;

Vedações;

Reparos com fibra de vidro;

Manutenções em geral (Mecânica, elétrica, hidráulica, civil);

Operadores de plataforma industrial;

Como é possível perceber, a profissão de alpinista industrial oferece uma carreira emocionante e desafiadora com boas perspectivas de crescimento, à medida que a demanda por manutenção e inspeção de estruturas verticais continua a aumentar.

Com a formação adequada e o desenvolvimento contínuo de habilidades, é possível construir uma carreira sólida e gratificante nesse campo. Se você está interessado em uma profissão que combina habilidades técnicas, desafio físico e a possibilidade de trabalhar em locais únicos, o acesso por cordas pode ser a escolha certa para você.

Não deixe essa oportunidade escapar, entre em contato com a Vertical Braz e dê o primeiro passo para um futuro promissor.

