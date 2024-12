Na indústria moderna, acessar locais de difícil acesso para realizar diversos tipos de manutenções como pinturas, limpezas e inspeções, pode […]

Na indústria moderna, acessar locais de difícil acesso para realizar diversos tipos de manutenções como pinturas, limpezas e inspeções, pode ser um grande desafio.

Cada projeto exige uma solução que seja, ao mesmo tempo, eficiente, segura e capaz de atender aos prazos sem comprometer a segurança da equipe. Se a sua empresa precisa de soluções eficientes e seguras em locais de difícil acesso de maneira ágil e com custos controlados, o alpinismo industrial pode ser a solução que você estava procurando.

O problema externo enfrentado por várias empresas é a dificuldade em acessar locais onde métodos tradicionais de acesso são impraticáveis devido a limitações ou técnicas. Muitas vezes, andaimes, plataformas elevatórias ou sistemas de bailéus são inviáveis, seja pelo custo elevado ou pela dificuldade de instalação. Por esse motivo, as empresas precisam fazer a contratação de empresas terceirizadas especialistas nesse tipo de serviço com mão de obra capacitada e que sigas as Normas Regulamentadoras para a boa execução de cada serviço.

Internamente, essas empresas se preocupam com a segurança das suas operações já que, muitas vezes, a exposição a riscos é inevitável. Além disso, a necessidade de soluções rápidas e confiáveis que atendam aos prazos de produção é uma constante para não comprometer o setor financeiro da empresa.

Todos os projetos merecem soluções inteligentes que respeitem os recursos da empresa e, principalmente, garantam a segurança dos trabalhadores. A falta de uma solução eficiente para esses desafios pode impactar a produtividade e até mesmo a integridade física dos colaboradores.

A Vertical Braz entende como é difícil lidar com locais inacessíveis, projetos atrasados e a constante preocupação com a segurança da equipe. Por isso, sua missão é ser a ponte entre o problema e a solução.

A empresa acredita que a prioridade do cliente é encontrar uma solução que não complique ainda mais o seu trabalho, mas que resolva de maneira rápida, eficiente e, acima de tudo, segura.

Experiência e compromisso com a segurança

Desde 2015, a Vertical Braz tem ajudado empresas em mais de 30 cidades e 10 estados a superar os desafios de acesso em setores industriais de alto risco.

São especialistas certificados em alpinismo industrial e qualificam novos profissionais, reforçando o compromisso com a segurança no setor.

Benefícios dos serviços de Alpinismo Industrial

Custo-benefício superior : O alpinismo industrial elimina os custos elevados com andaimes e plataformas, otimizando o tempo de execução das tarefas.

: O alpinismo industrial elimina os custos elevados com andaimes e plataformas, otimizando o tempo de execução das tarefas. Rapidez e eficiência : os profissionais de acesso por cordas conseguem acessar rapidamente áreas de difícil alcance, para realizar serviços que meios convencionais exigiriam mais tempo.

: os profissionais de acesso por cordas conseguem acessar rapidamente áreas de difícil alcance, para realizar serviços que meios convencionais exigiriam mais tempo. Segurança como prioridade : profissionais de acesso por cordas em alpinismo industrial têm o menor índice de acidentes, oferecendo maior segurança em comparação com métodos tradicionais de acesso. Além disso, a Vertical Braz possui Centro de Treinamento próprio onde os colaboradores se capacitam constantemente e aprimoram suas habilidades.

: profissionais de acesso por cordas em alpinismo industrial têm o menor índice de acidentes, oferecendo maior segurança em comparação com métodos tradicionais de acesso. Além disso, a Vertical Braz possui Centro de Treinamento próprio onde os colaboradores se capacitam constantemente e aprimoram suas habilidades. Acesso descomplicado : por meio de técnicas de acesso por cordas, é possível acessar espaços confinados e alturas com facilidade, sem a necessidade de montagens complexas.

: por meio de técnicas de acesso por cordas, é possível acessar espaços confinados e alturas com facilidade, sem a necessidade de montagens complexas. Flexibilidade e versatilidade: atuação em ampla gama de condições, seja em tanques, turbinas eólicas, telhados, estruturas metálicas, tubulações ou outros ambientes industriais complexos.

Acesso seguro em 3 passos

Avaliação: É realizada uma visita técnica para entender os desafios específicos do seu projeto, seja em altura ou espaço confinado. Solução personalizada: após a avaliação em campo, é desenvolvido o procedimento de trabalho exclusivo no qual estão descritos os detalhes da atividade, procedimentos de segurança, plano de resgate e todas as ferramentas e manobras necessárias para a execução do serviço. Problema resolvido: com o planejamento de serviço em mãos, o líder da equipe, um supervisor nível 3 ou nível 2, a depender da atividade, reúne a equipe, repassa as informações para início do trabalho. Em seguida, é implantada a solução escolhida, garantindo que o acesso ao local seja realizado com total segurança, rapidez e sem complicações.

Resolva agora os desafios de acesso

Agende uma visita técnica com a Vertical Braz agora mesmo e descubra como o alpinismo industrial pode ser o seu aliado para realização de serviços em locais de difícil acesso na sua indústria.

A solução ideal

Ao adotar o alpinismo industrial, os acessos seguros e eficientes aos locais de difícil acesso estão garantidos. Isso também comprova que a empresa está comprometida com a segurança de seus funcionários e a produtividade dos negócios.

A Vertical Braz é a parceria ideal para a sua empresa na realização de serviços em locais de difícil acesso, garantindo segurança, eficiência e excelência em projetos industriais desafiadores.

Descubra como o alpinismo industrial pode acessar locais de alto risco seguramente e por um custo menor. Agende sua consulta hoje.

