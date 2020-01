Empresa de Pinhais acumula 25 anos de experiência atendendo projetos de comunicação visual, serralheria especializada e soluções para varejo

Contar com bons parceiros para a execução de projetos de comunicação visual, PDV, mobiliário comercial, instalações, marcenaria e metalurgia é ter a certeza da excelência e da satisfação. Em Pinhais, no Paraná, a Vecron Mobiliário, Metalúrgica e Comunicação é referência, com mais de 25 anos de experiência no atendimento à construção civil, setor automotivo e grandes marcas do varejo, com know-how em Design e Produção.

Especializada em mobiliários comerciais e com diversas soluções para o varejo e para projetos especiais, a Vecron atende clientes de vários segmentos de mercado, sempre prezando pela criatividade, pela inovação e pela versatilidade em todos os trabalhos.

Ao longo de sua trajetória, a Vecron trabalhou para empresas nacionais e multinacionais conceituadas, acumulando mais de 25 mil projetos desenvolvidos e executados dentro e fora do Brasil.

Com ampla expertise e ferramentas de metal mecânica, marcenaria, trabalhos com ferro, alumínio, acrílicos, vidros, ACM, madeiras e plásticos, a empresa é a melhor escolha para quem precisa contar com a parceria de uma fábrica multiprojetos competente e com soluções arrojadas.

Conheça as soluções da Vecron

Mobiliário e Varejo –Atendendo às demandas do mercado de varejo, com uma marcenaria e metalúrgica bem equipadas, a Vecron executa instalações e soluções completas, como, por exemplo, todos os móveis, da vitrine ao balcão caixa. A empresa desenvolveu expertise na padronização de mobiliários de franquias, executando projetos exclusivos.

Comunicação visual – A Vecron é especialista na realização de projetos de comunicação visual, de acordo com a identidade e o objetivo de cada cliente. A empresa tem total expertise na execução de displays, instalações para pontos de vendas (PDV), mobiliários comerciais, totens, stands, quiosques, placas, luminosos e fachadas, utilizando os melhores materiais e agregando valor às marcas, com resultados que garantem perfeita harmonia com o projeto arquitetônico dos ambientes e total alinhamento com as estratégias de marketing das empresas.

Construção civil – Na área da construção civil, a Vecron fabrica corrimão, guarda-corpo, portões, grades, janelas, portas, coberturas e estruturas metálicas em geral, entre outros projetos feitos com alta tecnologia, materiais de ponta e mão de obra qualificada. A empresa também é referência em mezaninos, parapeitos, marquises e conformações em inox.

Projetos especiais – A Vecron também é especializada em soluções para diversos segmentos, como a fabricação de dispositivos mecânicos de automação, movimentação de cargas e uma infinidade de soluções para projetos que envolvam soluções especializadas e desenvolvimento de protótipos.

Para realizar os projetos, a empresa conta com infraestrutura moderna e com equipamentos de alta qualidade, como, por exemplo, maquinários específicos para metalúrgica, pintura, marcenaria, máquinas de corte a laser e CNC.As equipes da Vecron têm longa atuação no mercado e são especialistas em projetos, montagem e instalação, com total eficiência e excelência em todas as soluções e com o uso de matérias-primas certificadas. Para contar com um parceiro comprometido e com projetos completos e inovadores, conheça o portfólio de serviços da Vecron.