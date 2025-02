No competitivo mundo corporativo, a eficiência operacional e a redução de custos são essenciais para manter a relevância e a […]

No competitivo mundo corporativo, a eficiência operacional e a redução de custos são essenciais para manter a relevância e a lucratividade das empresas. É nesse cenário que a V1, plataforma de gestão de frotas e aluguel de veículos do Grupo Águia Branca, um dos maiores conglomerados de Transporte e Logística do Brasil, se destaca com produtos pensados para facilitar a gestão de logística das empresas, seja no controle de frotas, seja no transporte de pessoas. Para o último caso a empresa oferece o V1 Viagens.

O serviço se destaca por possibilitar o transporte de passageiros por aplicativo ou plataforma web, com pagamento sob demanda, especialmente desenhado para atender às necessidades de pessoas jurídicas. O V1 Viagem é um serviço de transporte que se diferencia pela qualidade e segurança, utilizando motoristas próprios, contratados sob o regime CLT, e veículos próprios. Essa estrutura garante um padrão elevado de atendimento, proporcionando tranquilidade, segurança e confiança aos clientes.

Para empresas, o V1 Viagem oferece um processo de cadastro simples, com precificação padrão e solicitações que podem ser feitas tanto via aplicativo quanto pela plataforma web. As empresas podem optar por solicitações diretas ou agendamentos, conforme suas necessidades específicas. Essa flexibilidade permite uma gestão mais eficiente do transporte corporativo, adaptando-se perfeitamente às demandas de cada cliente.

Atualmente, o V1 Viagem opera na Região Metropolitana de Vitória-ES, Santos e Mauá-SP, e recentemente expandiu suas operações para Curitiba e Araucária, na região metropolitana da capital paranaense. O foco é o atendimento a pessoas jurídicas.

Curitiba, em particular, foi escolhida por sua densidade demográfica, infraestrutura viária, segurança jurídica e favorabilidade para inovação por meio de incentivos municipais.

A gestão de frotas é um dos maiores desafios para empresas, impactando diretamente nos custos operacionais. A terceirização de frotas, como a oferecida pelo V1 Viagem, surge como uma solução eficiente para desatar este nó operacional. Segundo a ABLA (Associação Brasileira de Locação de Automóveis), mais de 1,5 milhão de automóveis foram locados no início do ano, com 52% destinados à terceirização de frotas.

Gerenciar esses custos de forma correta é decisivo para melhorar eficiência e faturamento das empresas. “A manutenção de uma frota própria tem custos significativos, envolvendo a compra dos automóveis, manutenção, eventuais danos, despesas com combustível, seguro, e a documentação sempre atualizada. Implementar uma política eficaz de gestão de frota, que permita o cálculo prévio dos custos e possibilite sua redução, é fundamental. Uma gestão eficiente de frota requer conhecimento aprofundado dos custos associados e do mercado automobilístico, para fundamentar decisões estratégicas”, explica a gerente de aluguel de carros do V1, Thaís Augusta.

Veja alguns dos principais benefícios do serviço para empresas

Qualidade e Segurança: Com motoristas treinados e veículos próprios, o V1 Viagem garante um serviço de alta qualidade e segurança.

Pontualidade e Confiabilidade: Viagens não são canceladas, assegurando que os compromissos sejam cumpridos sem imprevistos.

Padrão de Atendimento e Veículos: Um atendimento padronizado e veículos de alta qualidade garantem uma experiência superior.

Agendamento de Viagens: A possibilidade de agendar viagens com antecedência facilita a organização e planejamento das atividades empresariais.

Na lista de vantagens apresentada pela V1 em defesa do seu produto estão a “libertação” dos empresários com algumas preocupações, entre elas a depreciação dos veículos próprios, custos altos com manutenção, custos elevados com seguros, impostos e tributos, treinamento de colaboradores para as funções de motorista e a gestão de consumo dos combustíveis, além da segurança dos bens, já que os veículos da V1 são todos monitorados e com dispositivos de segurança.

O V1 Viagem responder a grande dúvida do gestor: comprar ou alugar? A terceirização de frotas oferece vantagens econômicas significativas, além de acesso a tecnologias que promovem uma gestão veicular mais eficiente. As opções de locação variam de meia-diária a 36 meses, com modelos que atendem a todas as necessidades empresariais. A automação dos processos de gestão de frotas melhora a eficiência e gera economia.

Ao terceirizar a frota, as empresas podem focar em suas atividades principais, dedicando toda a eficiência operacional ao negócio. O V1 Viagem se mostra a solução ideal para as empresas e se posiciona como um parceiro estratégico e essencial para garantir uma gestão de frotas e transporte de pessoas mais eficiente.