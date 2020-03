Investir na qualificação profissional significa estar sempre um passo à frente da concorrência. Além disso, profissionais que apostam em cursos de especialização e na educação continuada também são vistos de forma mais positiva por recrutadores em processos de seleção, aumentando suas chances de conquistar novas posições no mercado de trabalho.

Antes de iniciar um curso de pós-graduação ou MBA, é fundamental pesquisar sobre a instituição de ensino que está oferecendo a formação. Buscar uma universidade com credibilidade e qualidade de ensino comprovada é a maneira mais segura de obter novos conhecimentos e diplomas estratégicos para o avanço na carreira.

Em Curitiba, a Universidade Tuiuti é uma das mais conceituadas, com nota 4 na avaliação do Ministério da Educação. Ao se matricularem em cursos de especialização na Tuiuti, os estudantes adquirem uma base sólida de conhecimentos e contam com excelente grade curricular e corpo docente.

Confira os principais motivos para fazer uma especialização na Universidade Tuiuti:

Aperfeiçoamento das práticas profissionais – uma especialização confere ao profissional conhecimento superior, atualização e o desenvolvimento de teorias e práticas dentro de sua área de graduação.

Novos conhecimentos – o curso é focado no conhecimento e no desenvolvimento de habilidades de áreas específicas, garantindo ao profissional a capacidade de atuar de forma especializada em um determinado segmento de mercado.

Oportunidades no mercado de trabalho – profissionais com especializações têm mais chances de conseguirem boas colocações no mercado.

Atualização Profissional – em qualquer área de atuação, é importante atualizar conhecimentos para se manter competitivo. A especialização dá ao profissional a chance de se atualizar em sua área de formação.

Network – estar dentro do ambiente acadêmico traz uma incrível oportunidade de desenvolver e ampliar o networking, conhecendo novos profissionais.

Mudança de carreira – quem deseja dar novo foco à carreira também se beneficia muito com um curso de especialização.

Como escolher um curso de especialização?

Ao escolher o curso de especialização que irá cursar, o aluno deve levar em consideração a qualidade da instituição de ensino, precisa analisar a grade curricular, corpo docente e a avaliação do curso e da instituição nos órgãos competentes.

A Universidade Tuiuti do Paraná oferta cursos de especialização em diferentes áreas, se mantendo sempre antenada às tendências de mercado.

As áreas ofertadas são: Saúde, Direito, Aeronáuticas, Agrárias, Veterinária, Educação, Artes, Engenharias, Tecnologia, Negócios e Comunicação. A Universidade Tuiuti do Paraná está há mais de seis décadas no mercado, ensinando e formando profissionais com qualidade e credibilidade. A pós-graduação pode ser feita por todos os profissionais formados e diplomados em nível de licenciatura, bacharelado e tecnólogo. Confira quais são os cursos disponíveis na sua área de formação e escolha aquele que vá te proporcionar boas oportunidades no mercado de trabalho. Acesse o site oficial da Universidade Tuiuti e saiba mais!