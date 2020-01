O ensino a distância se tornou uma opção para os estudantes que desejam conquistar a formação do ensino superior ou se especializar em determinada área. O segmento está em constante crescimento no Brasil e alcançou um avanço de 17% no número de novos alunos matriculados em 2018, segundo pesquisa da Abed (Associação Brasileira de Educação a Distância).

O crescimento do ensino a distância tem razões claras. Todas as vantagens obtidas pelos estudantes com essa modalidade servem como atrativo para novas matrículas. Confira algumas vantagens dos cursos a distância:

Melhor aproveitamento do tempo – Os cursos EAD permitem que o aluno estude com uma agenda flexível, otimizando o seu tempo livre. É ideal para estudantes que trabalham durante o dia e que desejam estudar no período noturno com a comodidade das aulas online.

Diploma reconhecido pelo MEC – Os diplomas dos cursos EAD são reconhecidos pelo MEC e têm o mesmo valor dos obtidos em cursos presenciais.

Uso da tecnologia – É possível acessar a plataforma e estudar a qualquer hora do dia e por meio de vários dispositivos conectados à internet, como tablet, smartphone e notebook.

Oportunidade de expandir o conhecimento – Por apresentar mensalidades mais acessíveis, possibilita ao aluno realizar mais de um curso, conseguindo investir em uma graduação, e posteriormente, em uma pós graduação.

Cursos EAD da Universidade Tuiuti do Paraná

A Universidade Tuiuti do Paraná lançou recentemente 15 cursos superiores no ensino a distância, em três diferentes áreas de atuação. São elas: design & comunicação, gestão & negócios e informática.

Na metodologia aplicada aos cursos, o aluno consegue conceituar o conhecimento, por meio da explicação gravada do professor. Os materiais bibliográficos são ricos e os exercícios propostos complementam o aprendizado do aluno.

Além disso, as aulas ao vivo acontecem duas vezes por semana no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Os encontros presenciais ocorrem a partir da 9ª semana do módulo e também na realização das provas.

Entre os cursos oferecidos na modalidade a distância, estão: design gráfico, jornalismo, produção multimídia, publicidade e propaganda, administração, ciências contábeis, gestão comercial, logística, marketing, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão da tecnologia da informação, entre outros.

As formas de ingresso nos cursos superiores EAD são pelo vestibular agendado ou pela análise da nota obtida no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Acesse o site da Universidade, faça sua inscrição para o vestibular e conheça também as formas de ingresso para Segunda Graduação e Transferência Externa.

Tradição e excelência no ensino

A Universidade Tuiuti do Paraná tem mais de 60 anos de ensino de qualidade e nos últimos dois anos recebeu nota 4 do MEC na avaliação de qualidade do ensino superior brasileiro, sendo uma das melhores universidades particulares do Paraná.