Entre na universidade com a nota do ENEM

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) se tornou uma das principais ferramentas de acesso ao ensino superior no Brasil. A prova, realizada pelo Ministério da Educação por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, permite a avaliação da qualidade do ensino no país, além de oferecer aos estudantes a possibilidade de ingressar em uma universidade pública ou privada.

De acordo com especialistas na área da educação, o Enem democratizou o acesso ao ensino superior no Brasil. Usado como mecanismo único, alternativo ou complementar na seleção de alunos para a educação superior, o Enem é hoje o principal exame do ensino médio no país, além de oferecer a chance de inscrição para programas de bolsa de estudos e financiamento estudantil, com destaque para o Fies, o Sisu e o Prouni.

A última edição do Enem aconteceu nos dias 3 e 10 de novembro de 2019 e contou com a participação de mais de 5 milhões de estudantes. As notas obtidas na prova podem ser usadas para participar de processos seletivos em universidades de todas as regiões do Brasil e até do exterior.

Regras para usar a nota do Enem nos processos seletivos do ensino superior

As universidades públicas brasileiras utilizam o resultado do Enem como processo seletivo único ou como requisito para admissão. Os estudantes podem participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), uma forma de acesso que ocorre duas vezes ao ano.

Já nas instituições privadas de ensino, a nota do Enem é usada como base para a seleção dos alunos e ainda serve como critério para a concessão de bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos (ProUni).

As regras para usar a nota do Enem em uma universidade variam de acordo com cada instituição de ensino. Nas universidades públicas, os alunos podem participar de diversos programas de bolsas, mas a realização do vestibular continua sendo obrigatória.

Já na Universidade Tuiuti, referência no ensino superior privado de qualidade no Paraná, as notas podem dar descontos de até 30% nas mensalidades por até um ano. Neste caso, não existe a necessidade de realizar a prova de vestibular. Para obter os benefícios, o aluno precisa apenas comprovar a sua nota no exame.

Como usar a nota do Enem para estudar na Universidade Tuiuti do Paraná?

A Universidade Tuiuti está há mais de seis décadas no mercado, oferecendo qualidade em educação e credibilidade. Nos últimos dois anos, a instituição ficou colocada com nota 4 na avaliação do MEC.

Para ingressar na instituição com a nota Enem, o aluno interessado precisa ter realizado qualquer edição da prova a partir de 2010 e obtido pontuação maior ou igual a 450 pontos na prova de conhecimentos gerais e 450 pontos na redação. Neste processo de seleção, o estudante usa apenas o seu desempenho no Enem para a classificação, o que significa que não é necessário participar do vestibular tradicional ou agendado.

A inscrição com o uso da nota do Enem deve ser feita por meio do site da Universidade Tuiuti. O estudante precisa se cadastrar na página do vestibular e fornecer informações pessoais, como RG e CPF.

As notas obtidas no Enem serão validadas junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Depois disso, o resultado fica disponível em até 48 horas e, uma vez aprovado com a pontuação do Enem, o estudante já pode se dirigir à Central de Atendimento Acadêmico para efetivar sua matrícula. Conheça a instituição de ensino e inscreva-se com a nota do Enem agora mesmo!

Sobre a Universidade Tuiuti do Paraná

A Universidade Tuiuti do Paraná oferece diversos cursos de graduação, diversas opções de especialização e quatro programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). Confira todos os cursos ofertados no site oficial!