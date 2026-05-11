No Dia Internacional da Enfermagem, a atuação desses profissionais evidencia seu impacto direto na qualidade, segurança e experiência do paciente em sistemas de saúde cada vez mais abrangentes

Há datas que convidam à reflexão. Outras, à valorização. E há aquelas que revelam, com mais nitidez, estruturas que operam diariamente, muitas vezes de forma silenciosa. O Dia Internacional da Enfermagem se insere nesse contexto ao lançar luz sobre uma atuação essencial para o funcionamento da assistência em saúde.

Presente em todas as etapas do cuidado, a enfermagem ocupa uma posição central na jornada do paciente. Da triagem ao acompanhamento contínuo, esses profissionais são responsáveis não apenas pela execução de procedimentos, mas pela articulação entre diferentes áreas, garantindo que tudo aconteça de forma segura, coordenada e contínua.

Da triagem ao acompanhamento, a enfermagem assegura a eficiência e a humanização do atendimento em saúde

É dentro dessa lógica de cuidado contínuo e articulado que atuam instituições responsáveis por estruturar e integrar a assistência em saúde.

Nesse âmbito, a atuação do Sistema Unimed Paranaense se conecta diretamente ao tema ao contribuir para a construção de uma rede assistencial estruturada, na qual diferentes profissionais de saúde, entre eles enfermeiros(as), atuam de forma complementar e integrada no cuidado aos pacientes.

Para a instituição, esse papel é estruturante dentro do modelo assistencial. “A enfermagem é um dos principais pilares da qualidade assistencial e da resolutividade. Em muitas circunstâncias, é a principal porta de entrada do paciente no sistema de saúde, o que reforça sua importância estratégica em toda a jornada de cuidado”, destaca o diretor de Saúde da Unimed Paraná, Faustino Garcia Alferez.

Segundo o diretor, essa atuação está diretamente relacionada à forma como a cooperativa se organiza.

“A estrutura da Unimed Paraná conta com enfermeiras atuando tanto na assistência quanto em áreas administrativas, aplicando seu conhecimento técnico na gestão do cuidado. Na Atenção Primária à Saúde (APS), esses profissionais exercem a prática assistencial com competência, contribuindo para resultados consistentes e para a organização da jornada do paciente.”

Dentro da dinâmica assistencial, os técnicos em enfermagem assumem papel cada vez mais presente no atendimento direto ao paciente. Responsáveis por executar grande parte dos atendimentos sob supervisão do enfermeiro, esses profissionais estão na linha de frente da rotina hospitalar e ambulatorial,

atuando em procedimentos, monitoramento de sinais clínicos e suporte contínuo ao longo da permanência do paciente nos serviços de saúde.

Esse protagonismo operacional reflete não apenas a organização das equipes, mas também a necessidade de ampliar a capacidade de resposta dos sistemas de saúde diante de demandas crescentes. Ao manter contato frequente com pacientes e familiares, os técnicos em enfermagem contribuem diretamente para a qualidade percebida do atendimento, ao mesmo tempo em que exigem qualificação constante, alinhamento com protocolos e integração eficiente com os demais profissionais da assistência.

Como a enfermagem define a qualidade da jornada do paciente

O profissional da enfermagem tem papel decisivo na segurança e na resolutividade, sendo um elemento fundamental no direcionamento das ações de saúde ao longo de toda a jornada de cuidado do paciente.

“A enfermagem é o principal eixo de continuidade entre o cuidado e o tratamento. Participa da identificação de riscos, do acolhimento e da classificação das necessidades, ajudando a direcionar o paciente dentro do sistema de saúde”-explica a enfermeira Katryn Litter, que atua na Unimed Paraná como enfermeira de atenção primária com gerenciamento e coordenação do cuidado.”

Ao longo dos últimos anos, esse papel tornou-se ainda mais amplo e dinâmico. O avanço tecnológico, o envelhecimento da população e o aumento das doenças crônicas ampliaram as demandas sobre os sistemas de saúde e, consequentemente, sobre a enfermagem. A necessidade de conciliar conhecimento técnico, agilidade operacional e sensibilidade no atendimento passou a ser um dos principais desafios da profissão.

Nesse cenário, a enfermagem se consolida como um dos pilares do funcionamento dos sistemas de saúde. É a partir de sua atividade contínua que a atenção se torna viável na prática, garantindo que condutas clínicas sejam executadas com segurança, precisão e acompanhamento permanente ao longo da jornada do paciente.

Além da dimensão técnica, esses profissionais exercem um papel central na organização da assistência. Ao monitorar sinais clínicos, administrar terapias e atuar na prevenção de riscos, a enfermagem contribui diretamente para a segurança do paciente e para a qualidade dos desfechos. Ao mesmo tempo, sua presença constante favorece a comunicação, o acolhimento e a adesão ao tratamento, elementos cada vez mais relevantes na experiência em saúde.

A presença de protocolos assistenciais, o investimento em qualificação e a organização dos fluxos de atendimento são elementos que influenciam diretamente a rotina desses profissionais. Em ambientes estruturados, o exercício da enfermagem ganha mais previsibilidade, segurança e eficiência, refletindo na experiência do paciente.

“A enfermagem é a ciência e a arte do cuidado humano, exigente por natureza pela combinação de responsabilidades clínicas, pressão emocional e tomada constante de decisões”, complementa Katryn, ao destacar que a função exige não apenas domínio técnico, mas também clareza na comunicação e escuta ativa no relacionamento com o paciente.

Mais do que suporte, a enfermagem é um dos pilares da segurança do paciente. É a partir da observação contínua, da administração adequada e da capacidade de resposta a intercorrências que se constrói grande parte da qualidade percebida na assistência.

Ao mesmo tempo, trata-se de uma atuação que exige equilíbrio entre precisão técnica e dimensão humana. O contato direto com pacientes e familiares coloca esses profissionais em uma posição estratégica também na construção de vínculos, comunicação e acolhimento, aspectos cada vez mais valorizados dentro da saúde contemporânea.

Essa dimensão humana, muitas vezes, começa antes mesmo da formação profissional. No caso da enfermeira Katryn Litter, a relação com o cuidado surgiu ainda na infância, no convívio com os irmãos mais novos. Ao longo do tempo, essa inclinação se fortaleceu e foi reconhecida por pessoas próximas, como um professor de Ciências Biológicas, que identificou nela características próprias da enfermagem.

“Desde criança eu já tinha essa aptidão pelo cuidado. Mais tarde, um professor me disse que eu tinha perfil para a enfermagem. Tentei seguir outros caminhos, como Marketing e Administração, mas foi em uma consulta com meu médico de família que ouvi algo decisivo: ‘você precisa fazer aquilo que está no seu coração’. Foi aí que escolhi a enfermagem e me encontrei em cada etapa da profissão”, relembra.

Trajetórias como essa ajudam a explicar por que a enfermagem ocupa um lugar tão central na assistência: o cuidado, antes de ser técnico, é essencialmente humano.

No dia a dia da assistência, essa visão também se conecta à forma como o atendimento é estruturado dentro dos sistemas de saúde. Para Katryn, “uma rede interligada e acessível é fundamental para que o enfermeiro consiga coordenar o cuidado e superar barreiras no acesso à saúde, mantendo o paciente no centro desse processo.”

Esse cenário também exige uma compreensão mais ampla do papel do cuidado na prática assistencial. “O maior aprendizado é reconhecer no outro o poder de escolha que ele tem. Por ser da área de saúde, muitas vezes indicamos e esperamos que o outro faça o que a faculdade e a ciência nos ensinaram que era o melhor para ele”, explica Katryn.

No entanto, nem sempre o paciente opta pelo que é considerado ideal do ponto de vista técnico, mas pelo que faz sentido dentro da sua realidade de vida. Isso exige mais escuta, transparência e compreensão do ser humano que está à frente do profissional de enfermagem.

Ao destacar o Dia Internacional da Enfermagem, a reflexão que se impõe vai além do reconhecimento pontual. Trata-se de compreender o papel estrutural desses profissionais em um sistema que depende, cada vez mais, de integração, eficiência e cuidado contínuo.

Nesse contexto, valorizar a enfermagem é também fortalecer a qualidade da assistência como um todo, um compromisso que passa pela atuação coordenada de instituições, equipes multiprofissionais e modelos de atenção à saúde cada vez mais organizados e que se materializa, diariamente, no cuidado direto ao paciente.

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