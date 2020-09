Auxiliar a comunidade com serviços gratuitos e ajudar a desafogar políticas públicas necessárias. Esse é o efeito dos atendimentos do Centro Universitário Unifacear à população. Com a Clínica de Fisioterapia Unifacear e o Núcleo de Prática Jurídica, os moradores de Curitiba e Araucária podem fazer fisioterapia e receber consultoria jurídica sem custo algum.

Os procedimentos são realizados por alunos dos cursos de fisioterapia e direito, com a supervisão dos professores. E, além de oferecer à população um atendimento seguro e de qualidade de maneira gratuita, há a qualificação dos acadêmicos através da prática.

Na clínica de fisioterapia, a comunidade tem acesso à fisioterapia neurofuncional, traumato ortopédica, dermato funcional e fisioterapia aplicada a medicina tradicional chinesa. Já no Núcleo de Prática Jurídica, há consultoria na área civil, como questões das famílias e de posse e propriedade.

Para a professora e coordenadora do curso de direito do campus de Araucária da Unifacear, Camila Salgueiro, essa responsabilidade social é tão importantes que ajuda a suprir a deficiência que existem por parte das políticas públicas. “Por mais que a defensoria pública, no caso do direito, faça um ótimo papel, às vezes não tem braço atender todos que precisam. Por isso, nosso atendimento ajuda a desafogar essa demanda do judiciário e à comunidade que não tem acesso a isso”, conta.

Experiência profissional

No caso do NPJ, os alunos de direito trabalham muito com audiência de mediação de famílias, dando possibilidade às famílias o acesso à conciliação. “Quando se trata de processos familiares, nós tentamos realizar com conciliação. Com isso, os alunos aprendem como é esse processo e a pessoa que procurou o serviço tem seu processo resolvido com mais rapidez e facilidade”, explica Camila.

Além disso, durante o curso, o acadêmicos de direito têm matérias em que simulam petições de casos fictícios. Desta maneira, eles podem trabalhar com casos reais e conhecer as dificuldades que advogados encontram durante a prática jurídica.

Sempre com a orientação dos professores, os alunos de fisioterapia também assumem um papel de responsabilidade na clínica. Fazendo todo o atendimento com o paciente, os estudantes trabalham de forma individual com cada pessoa que procura o serviço.

“Com essa experiência, o aluno desenvolve habilidades e competências dos profissionais da área. Mesmo com o auxílio dos professores, eles assumem o atendimento, é o aluno que coloca a mão na massa. Isso acaba criando uma habilidade que condiz com a profissão, além de segurança de seu desempenho”, afirma a coordenadora do curso de fisioterapia da Unifacear, Barbara Lucia Pinto Coelho.

Como ter acesso aos serviços

Para ter acesso às consultorias jurídicas, a população precisa confirmar a renda de até dois salários mínimos. Mas, para questões mais simples, como tirar dúvidas sobre legislações diversas, direitos e deveres, o NPJ é aberto para toda a comunidade, independente de renda.

O atendimento pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h30, por meio do telefone 41 3646-0383 ou e-mail npj@unifacear.edu.br.

Já na Clínica de Fisioterapia, não é preciso confirmar renda. Os atendimentos e agendamentos da Clínica de Fisioterapia Unifacear são realizados de segunda a quinta-feira das 19:00 às 22:00. O telefone da clínica é 41 3643-1551 (ramal 422) ou e-mail coord.fisioterapia@unifacear.edu.br.

Os atendimentos são voltados aos moradores de Curitiba e Araucária, na Região Metropolitana.