Oportunidade de vivência no mundo acadêmico, aconselhamento vocacional e acesso à universidade tornam o momento mais tranquilo para o estudante.

A conclusão do ensino médio é uma fase de muita expectativa, dúvidas e insegurança para os jovens. Nem sempre é fácil dosar a ansiedade e as incertezas desse momento, mas, com orientação, suporte familiar e informação de qualidade, é possível fazer com que o estudante encontre seu caminho.

De acordo com especialistas em educação, a preparação do aluno para encarar o fim do ensino médio e o início de uma fase de desenvolvimento para a escolha de uma carreira profissional deve começar bem cedo. Ao longo dos três anos de ensino médio, o estudante deve ter contato com atividades que reforcem suas principais habilidades e talentos.

Além disso, também é fundamental assegurar aos estudantes a oportunidade de visitar uma universidade, conversar com profissionais e receber informações qualificadas sobre mercado de trabalho e carreira. Essas iniciativas contribuem para a escolha de uma profissão.

Como preparar o estudante para a saída do ensino médio?

O trabalho de orientação vocacional precisa ser reforçado com alunos do 3° ano do ensino médio. Palestras, oficinas e trabalhos escolares que tenham como tema a escolha profissional são iniciativas que aproximam os jovens dessa realidade e que facilitam a tomada de decisão.

Outra ação importante é mostrar aos alunos as áreas promissoras para o desenvolvimento de carreira na atualidade, como, por exemplo, as profissões ligadas à tecnologia, como realidade aumentada, robótica, desenvolvimento de aplicativos, inteligência artificial, entre outras.

É preciso considerar que a saída do ensino médio é diferente para cada estudante. Enquanto alguns alunos já têm certeza do que querem seguir como profissão, outros estudantes podem apresentar muitas dúvidas nesse fim de ciclo. Por isso, a orientação personalizada é essencial.

Quais são as possibilidades do estudante depois de concluir o ensino médio?

Cada estudante deve ser incentivado a seguir seu caminho, recebendo suporte da família e apoio nas decisões tomadas. Em geral, as possibilidades mais comuns são:

Fazer um cursinho – Uma opção para quem ainda não tem certeza sobre qual faculdade deseja cursar, é apostar nos cursinhos, que fazem revisões de conteúdos do ensino médio e preparam os estudantes para provas de vestibulares concorridos de universidades públicas.

Usar a nota do Enem para entrar em uma faculdade – Muitas faculdades aceitam a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) como critério de seleção. Nas universidades particulares, essa nota também tem peso na hora de conquistar uma bolsa de estudos parcial ou integral.

É importante ressaltar que estudantes que ingressam no ensino superior podem concorrer a vagas de estágio já no primeiro ano de curso. Essa vivência profissional durante a faculdade é extremamente importante para reforçar no jovem a convicção de ter escolhido a carreira certa.

