Com a redução no número de bolsas públicas para financiar as graduações presenciais em todo o Brasil, através dos programas Prouni e Fies, as universidades estão assumindo para si a responsabilidade de viabilizar o ingresso de diversos estudantes ao ensino superior. É o que defende o gerente de marketing da Unifacear, Felipe Razera. “Com os cortes no governo federal e a atual crise econômica, muitas faculdades têm buscado outras formas de cumprir seu papel democrático na sociedade”, explica.

Entre as reduções citadas pelo profissional está a queda de 34% no números de bolsas integrais entre 2015 e 2019, passando de 153.810 bolsas ofertadas naquele ano, para 101.643 oferecidas no início de 2019.

É por isso que a Unifacear, rede de ensino com seis campi distribuídos em Curitiba e Região, oferece sua própria lista de descontos e financiamentos particulares. No total são mais de dez critérios diferentes para aplicação de descontos nas mensalidades, que podem chegar até 50%. Para financiamento, a instituição oferece outras duas formas de contrato.

Estudantes que possuem mais de 50 anos, são provenientes do ensino público, possuem algum parente estudante ou convênio com empresas parcerias da instituição, são residentes da Lapa, estão vindo de transferência ou iniciando uma segunda graduação podem pleitear descontos mensais que podem chegar até 29%.

Já os candidatos que atingiram notas excelentes ao prestar o vestibular da Unifacear podem conseguir reduzir até pela metade o valor da mensalidade em qualquer uma das 35 opções de graduação, seja na modalidade presencial, semipresencial ou EAD (ensino à distância).

Já para aqueles que precisam fazer um empréstimo para conseguir cursar a graduação, a Unifacear oferece como via alternativa ao Fies, o Credies e o Crédito Bradesco.

A segunda opção trata-se de um crédito educacional ofertado em parceria pela Fundacred e a Unifacear, destinado aos cursos de graduação presencial para novos alunos. Com ele, o acadêmico paga parte da mensalidade enquanto estuda e a outra parte ao concluir o curso (ou terminar o vínculo com a Unifacear), ou seja, o aluno pode financiar até 50% da sua mensalidade. Não há cobrança de juros remuneratórios e a taxa administrativa é a menor do segmento. Para acessar esse crédito basta que o aluno tenha um fiador.

Já o Crédito Bradesco contempla novos e antigos alunos da graduação presencial. Com esse financiamento o estudante pode parcelar as mensalidades do semestre em até 12 meses e, caso necessite, financiar o semestre subsequente também. O pagamento destas parcelas inicia após o pagamento do semestre anterior.

Para contratar o financiamento, o acadêmico deve buscar uma Declaração de Aptidão junto ao Departamento Financeiro (localizado no campus Araucária) com o valor do semestre. Com este documento deve comparecer ao banco e realizar diretamente a contratação do financiamento junto a instituição financeira.

Com tantas opções para custear um curso de graduação, não tem porque postergar o sonho de concluir o ensino superior. Para saber todos os detalhes sobre descontos e financiamentos estudantis oferecidos pela Unifacear acesse: www.unifacear.edu.br