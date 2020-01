Ganhar mais dinheiro, receber uma promoção, impulsionar seus negócios ou mudar de profissão. Com o início de de ano é comum a construção de alguns objetivos ou fazer promessas para mudar de vida. E em comum entre todos esses projetos é a necessidade de buscar uma qualificação extra no currículo. É por isso que a Unifacear, uma das mais conceituadas instituições de ensino de Curitiba e Região Metropolitana, oferece 37 cursos de graduação e mais de 50 de pós-graduação no total, divididos nas modalidades presencial, semipresencial e EAD (ensino à distância), possibilitando que qualquer uma dessas resoluções de início de ano tornem-se realidade.

“Sempre que acontece o período de festas, as pessoas refletem bastante sobre como fazer diferente no próximo ano. O problema é que logo que passa o feriado, as pessoas voltam a fazer as mesmas coisas e claro obtém os mesmos resultados”, conta o reitor na Unifacear, Murilo Andrade. “Muitos reclamam que ganham pouco e que gostariam de ter um emprego ou renda diferente da que tem hoje, mas o problema é que a baixa qualificação impede isto. Portanto, a minha sugestão é que nas resoluções de início de ano, as pessoas considerem a possibilidade de realizar um curso superior”, comenta.

Para o vestibular de verão da Unifacear– que está com as inscrições abertas e pode ser feito online ou em uma prova presencial agendada– a previsão é que os cursos mais populares sejam os na área de Direito e Saúde. “Nunca esteve tão fácil fazer uma graduação, seja em virtude do tempo e também de valores. Para aqueles que tem tempo livre e gostam de frequentar a sala de aula, o indicado é a graduação presencial. Mas as modalidades a distância ou semipresencial são ideais para aqueles tem disciplina e autonomia para melhorar sua qualificação, sem precisar comprometer a agenda de trabalho”, complementa o reitor.

No total, a instituição tem seis campi, sendo quatro na cidade de Curitiba, um em Araucária e um em Fazenda Rio Grande.

"Independentemente da modalidade escolhida, o fato é que será este curso superior que irá lhe dar um diferencial para um novo emprego ou uma nova renda. E esta saída não é somente para quem não tem um curso superior, mas também para aqueles que querem mudar sua trajetória profissional", aconselha o reitor. "Neste mundo em constante mutação já está difícil para os profissionais de nível superior, imagina para aqueles que pararam no tempo e não estão atrás de novas qualificações. Não perca mais um ano de vida. Neste início de ano planeje e execute os atos que irão mudar o seu futuro", finaliza.