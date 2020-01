Ampliar o acesso e a formação universitária para toda a população é uma das missões da Unifacear, respeitada instituição de ensino que possui mais de seis campi espalhados por Curitiba e Região. Neste sentido, não poderiam ficar de fora do raio de atuação deste centro universitário os alunos com mais de 50 anos, que desejam voltar a cursar o ensino superior ou iniciar sua primeira graduação.

É pensando nesses estudantes que estão vivendo a maturidade profissional e pessoal, que a instituição oferece um desconto de 20% nas mensalidades. O abono é válido para as mais de 35 opções de cursos em diferentes modalidades, oferece material de ensino simplificado e ainda dá oportunidade para que os estudos sejam feitos totalmente online.

“Nosso objetivo é justamente motivar alunos com mais de 50 anos a voltar a estudar. Muitas vezes essas pessoas tiveram que largar os seus sonhos e se sacrificar para a criação de seus filhos. Agora com os filhos já criados muitas dessas pessoas realizam um curso superior buscando satisfação não só profissional como também pessoal ”, conta o gerente de marketing da instituição, Felipe Razera.

É o caso de Elizabeth Rose Santos Machado, 58 anos. Ela mesmo se define como aposentada, “mas não da vida”. Formada em administração, com ênfase em comércio exterior, ela deixou os bancos universitários no final da década de 1990. Quase 25 anos após a formatura ela resolveu buscar um sonho antigo: cursar direito. “Agora que estamos começando uma nova década, um desejo aflorou em mim de continuar a me aprimorar. Cursar direito sempre foi um sonho muito intenso e latente em mim”, conta a nova estudante.

Elizabeth conquistou sua vaga através da bolsa maturidade e deve começar os estudos no verão de 2020. “Estou entrando nessa nova graduação, com a expectativa de me sentir uma nova mulher. Quero mais do que tudo saber interpretar o ‘idioma jurídico’ e praticar a justiça em sua mais plena forma”, explica. “Mas o fator imprescindível, pra que tudo isso acontecesse, foi o apoio de meus familiares e principalmente de meu marido. Estou muito feliz com esse meu reencontro com a graduação”, acrescenta.

O programa Bolsa Maturidade é valido para todos os cursos de graduação da Unifacear nas modalidades presencial, semipresencial e à distância (EAD). Além dos seis Campi em Curitiba e Região Metropolitana, o programa se estende também a todos os polos Unifacear em todo o Brasil. O único pré-requisito para se inscrever é ter mais de 50 anos e ter sido aprovado para um curso superior, seja através do vestibular presencial, online ou através da transferência de curso e início de uma segunda graduação.