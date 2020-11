Quem sai do ensino médio tem que tomar duas decisões importantes. Primeiro, a escolha do curso superior. E segundo, e não menos importante, em qual universidade vai estudar. Obviamente que pesam nesta decisão as formas de ingresso – Enem ou Vestibular – e se ela será pública ou particular.

Porém, o aluno também deve levar em conta alguns outros requisitos, inclusive listados pelo Ministério da Educação (MEC). Aliás, o primeiro passo é consultar se a instituição de ensino superior (IES) está regular junto ao MEC – isso é possível acessando o endereço http://emec.mec.gov.br (acesse pelo navegador Mozilla).

Outra fonte de consulta podem ser os indicadores de qualidade, que são vários. O Enade é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que avalia o conhecimento dos alunos em relação ao conteúdo previsto nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação. Em 2019 foram avaliados os cursos de Biomedicina, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Educação Física, Fisioterapia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica.

O UniBrasil, instituição que conta com 20 anos de tradição no Ensino Superior teve êxito em vários cursos. Por exemplo, as notas obtidas pelos cursos de Engenharia Elétrica, Educação Física bacharelado, Enfermagem, Biomedicina, Farmácia e Nutrição os posicionam entre os melhores de Centros Universitários de Curitiba.

Outro índice é o IGC, que é o Índice Geral de Cursos da instituição, que vai até a nota cinco. De todas as instituições avaliadas em 2019, apenas 21% alcançaram o conceito quatro, enquanto apenas 2% o índice cinco. Neste quesito, o UniBrasil conquistou o índice 4, o que o coloca entre as 23% melhores instituições de ensino superior do país.

Ainda existem os guias de faculdades, geralmente organizados por empresas de pesquisa e órgãos de imprensa. Um deles – o mais recente – é o Guia da Faculdade Estadão, elaborado pelo jornal O Estado de São Paulo em conjunto com a startup Quero Educação. E o UniBrasil teve todos os 18 cursos de graduação avaliados e estrelados, confirmando a qualidade de ensino da instituição.

Muitos deles, inclusive, foram classificados com quatro estrelas, o que corresponde a “muito bom”. Entre eles, Administração (presencial e EaD), Enfermagem, Farmácia, Educação Física (licenciatura e bacharelado), Pedagogia e Biomedicina.

O Guia avaliou a qualidade de 14 mil cursos superiores no país. Todas as instituições de ensino superior cadastradas no Ministério da Educação são convidadas a participar. Porém, nem todos os cursos entram no processo de avaliação. Para serem analisados, eles precisam atender aos seguintes critérios: ter a titulação bacharelado ou licenciatura e ter ao menos uma primeira turma com alunos já formados.

Questões práticas

Além da qualidade de ensino, o aluno deve levar em consideração algumas questões mais práticas. Para quem tem interesse em bolsas e financiamentos, vale dar uma olhada se a instituição tem ou aceita esses programas. No caso do UniBrasil, há algumas possibilidades: ProUni, Fies, Estude, PraValer (financiamentos) e os sites que oferecem bolsas Quero Bolsa, Mais Bolsas e Educa Mais. O aluno que tiver interesse deve ficar atento a esses sites e verificar as opções de bolsas disponíveis.

Também vale pesquisar se a instituição oferece possibilidade de estágio – o UniBrasil tem central de estágios própria e parceria com o CIEE (Centro Integração Empresa-Escola).

É importante reforçar que conversar com pessoas, especialmente ex-alunos ou professores, é válido, assim como conhecer as atividades desenvolvidas pela faculdade, principalmente seu envolvimento com a comunidade.

Outros itens importantes a avaliar é saber se a instituição tem clínicas, núcleos de atividades práticas, laboratórios bem equipados, auditórios, uma boa biblioteca e até se tem estacionamento e/ou bicicletário.

O UniBrasil oferece diversos cursos de graduação presencial e EaD, além de cursos de pós-graduação, Mestrado e Doutorado. Ele conta com corpo docente qualificado (80% dos professores têm título de mestre ou doutor). Além disso, o UniBrasil tem um câmpus com cerca de 150 mil metros quadrados, biblioteca com mais de 100 mil títulos e amplo estacionamento gratuito (com bicicletário). A instituição ainda oferece intercâmbio acadêmico e convênios internacionais. Mais informações acesse www.unibrasil.com.br