Por ser on-line, as ferramentas tecnológicas têm de ser de última geração

Os cursos de educação a distância têm crescido ano a ano. Em 2009, as matrículas nesta modalidade de ensino somavam pouco mais de 528 mil em todo o Brasil. Em 2018 (último dado atualizado), elas eram mais de 9,3 milhões. Os dados são do Censo EAD.BR, da Associação Brasileira de Educação a Distância. Os níveis de ensino que mais utilizam a educação a distância são: superior-graduação (licenciatura), seguido pelo superior-graduação (bacharelado e licenciatura) e superior-graduação (tecnológico).

Hoje, os cursos a distância contam com inovações tecnológicas, como vídeo aulas ao vivo. Porém, quando teve início no Brasil, eles eram feitos por correspondência. A instituição mais antiga a oferecer essa modalidade de ensino foi o Instituto Monitor, em 1939. Mas eles só foram oficializados com a reforma educacional de 1996. O Ministério da Educação (MEC), por sua vez, só começou a credenciar as instituições universitárias para a educação a distância em 1999.

Vantagens

A educação a distância sempre se mostrou uma alternativa para quem queria autonomia nos estudos aliada a flexibilidade e sem deixar de lado a qualidade. Vale lembrar que não há diferença no diploma de quem fez um curso na modalidade on-line ou presencial. No entanto, é importante verificar se a instituição e o curso são reconhecidos pelo MEC.

Um curso EAD tem algumas características. Procure saber se a instituição de ensino pretendida ter o melhor custo benefício, com mensalidades menores; maior flexibilidade, o que permite estudar onde e como quiser;

material didático interativo; tutoria on-line personalizada e um ensino baseado sob o conceito digital. Um curso EAD não é feito somente de aulas on-line.

A professora Mestra Daniela Correa, Diretora Acadêmica da Educação a Distância do UniBrasil, explica que, por ser uma modalidade digital, ela deve ser constantemente atualizada recebendo toda inovação tecnológica e ferramentas disponíveis, além de materiais didáticos interativos e ambiente virtual com uma linguagem dialógica. Ou seja, preste atenção à tecnologia empregada pela instituição.

Além disso, eles podem ser em qualquer área de conhecimento – até mesmo de Saúde e Engenharia. No caso do UniBrasil, os alunos têm as disciplinas teóricas totalmente on-line (com encontros uma vez por mês) e para as disciplinas práticas, laboratórios virtuais de última geração com simulação realística para realização de experimentos. Também há encontros presenciais periódicos para realização das práticas e estágios em laboratórios físicos da instituição, locais conveniados e nos polos de apoio presencial, conforme calendário acadêmico.

A professora salienta que o egresso formado pela educação a distância acaba desenvolvendo algumas habilidades durante o curso, como autodisciplina, maior planejamento, maior interação com ferramentas tecnológicas e maior autonomia, propiciando maior segurança e independência na realização de atividades do dia-a-dia.

O UniBrasil oferece dois tipos de ensino a distância: a Graduação EAD e a Graduação SMART. O que os difere são os encontros presenciais que no EAD acontecem mensalmente e no SMART acontecem duas vezes por semana. “Ambos proporcionam flexibilidade e autonomia ao acadêmico, no entanto, no EAD ele recebe a tutoria personalizada e no SMART o papel do professor em sala de aula”, explica Daniela.

A pandemia reforçou os conceitos do EAD. “Percebeu-se que todos podem e conseguem estudar EAD, desde que recebam de forma adequada o conteúdo e o processo de ensino-aprendizagem. Os preconceitos em relação à modalidade diminuíram muito e a procura tem tido grande aumento e adesão por parte dos acadêmicos”, diz.

Com 20 anos de existência, o UniBrasil é uma das melhores instituições do Sul do país, conforme o MEC, tendo sido avaliada por três vezes consecutivas com nota máxima. O centro universitário oferece graduação e pós-graduação presencial e EAD, graduação SMART, mestrado e doutorado. Atualmente, são 15 estados que possuem polos da modalidade.

O processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação na modalidade EAD para o ano letivo de 2021 ocorre até o dia 10 de fevereiro, devendo o candidato agendar a data e horário da realização da prova on-line. Já para a modalidade Smart, o processo seletivo segue até o dia 15 de março. Mais informações aqui.